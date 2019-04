Zasegli porsche panamero: policijo je zmotil njen zlati dodatek

Ovijanje avtomobilov v barvne folije ni nič novega, a vsaj eden izmed voznikov je očitno naredil korak predaleč. 31-letni Nemec je svojo porsche panamero ovil v bleščečo zlato folijo in hitro pritegnil pozornost policije v Hamburgu.

Po drugem opozorilu so mu avtomobil zasegli

Ta je zahtevala, da z avtomobila umakne bleščeče dodatke, ki bi lahko motili druge voznike in vplivali na prometno varnost. Ko so ga policisti nekaj dni pozneje spet ustavili in videli, da kljub opozorilu folije še ni umaknil, so mu panamero zasegli in mu izrekli tudi finančno kazen.

Svoj avtomobil bo Nemec lahko spet vozil, ko bo poskrbel za odstranitev folije. Ta ga je predvidoma stala več tisoč evrov.