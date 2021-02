Zamuda pri gradnji? Vpliv tudi na dobavo vozil v Slovenijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za razliko od modela 3, ki ga v Evropo uvažajo iz ZDA in tudi Kitajske, bodo modele Y za vse trge izdelovali lokalno. Foto: Tesla Gradnja Tesline tovarne pri Berlinu ima precejšnjo zamudo, je poročal nemški časnik Automobilwoche. Podrobnejših informacij niso navedli, gradnja naj se tako ne bi mogla končati kot predvideno že sredi letošnjega leta. Tesla bo v Berlinu izdelovala novi model Y za evropski trg, prav tako pa tudi novo generacijo baterijskih celic z oznako 4680.

Če bi do zamud res prišlo, bi to imelo neposreden vpliv na dobavo novih avtomobilov - predvsem modela Y - na evropske trge. Za razliko od modela 3, ki ga v Evropo uvažajo iz ZDA in tudi Kitajske, bodo modele Y za vse trge izdelovali lokalno.

Bodo od nemške vlade res dobili milijardo evrov spodbud?

Prav tako tudi še ni prišlo do uradne potrditve, koliko finančnih sredstev bo Tesla lahko dobila s strani nemške vlade. Evropska unija je Nemčiji dovolila neposredne spodbude za Teslo, BMW in ostale proizvajalce, vezane zgolj na proizvodnjo povsem električnih avtomobilov. Neuradno naj bi Tesla od Nemcev dobila milijardo evrov, predstavniki pristojnega nemškega ministrstva take višine sredstev za nemške medije še niso mogli potrditi.