Zakaj se ta premier v službo vozi s kolesom?

Nizozemci obožujejo kolesarjenje in v svoji državi imajo več koles kot prebivalcev. S kolesom se v službo vozi tudi njihov premier Mark Rutte.

Nizozemci so imeli lani 23 milijonov koles, kar je torej več od 17 milijonov prebivalcev te države. Več kot četrtino vseh poti Nizozemci opravijo s kolesom, četrtino teh pa prav za pot do službe.

Vse več Nizozemcev vsakodnevno s kolesom do službe

Največ prevozov tudi Nizozemci opravijo z avtomobilom in sicer 47 odstotkov. Sledi kolesarjenje (27 %) in hoja (18 %). Uporaba vlakov, tramvajev, podzemnih železnic in avtobusov je v manjšini, oziroma znaša skupaj le pet odstotkov vseh poti. Te podatke kaže analiza nizozemskega inštituta za transport iz leta 2016.

Odlična infrastruktura s 35 tisoč kilometri kolesarskih stez

Tudi sami smo se letos s kolesom vozili po Amsterdamu in prvoosebno spoznali, kako dobro je na Nizozemskem urejena kolesarska infrastruktura. Priljubljenost kolesarjenja nikakor ni vezana le na ugoden (raven) teren države, temveč tudi na široke kolesarske steze, njihovo smotrno urejenost, kolesarnice in podobno. Urejenih imajo več kot 35 tisoč kilometrov kolesarskih stez.

Primer kolesarja je tudi nizozemski premier Mark Rutte. Po njegovih besedah sicer dolgo ni kolesaril, v zadnjih dveh letih pa se s kolesom ob lepem vremenu redno pelje v službo.

Nizozemci so leta 2015 izračunali, da se zaradi aktivnega kolesarjenja letno izognejo šest tisoč smrtim, življenjska doba pa se podaljša v povprečju za pol leta. Zdravstvena blagajna tako privarčuje okrog 20 milijonov evrov letno. Prehod z uporabe avtomobila na kolo pa ima tudi neposreden vpliv na izpuste toplogrednih plinov. V povprečju en tak primer zmanjša izpust CO2 za okrog 150 gramov na kilometer.