Zakaj je Volkswagen Polo vedno prva izbira mnogih?

Oglasno sporočilo

Volkswagen Polo je prva izbira mnogih

Volkswagen Polo, ki so ga doslej izdelali že v več kot 14 milijonih primerkov, je povsod po svetu avtomobilski favorit mnogih voznikov in voznic, ker je Volkswagen leta 2017 z modelom Polo postavil na cesto enega najsodobnejših malih avtomobilov na svetu. To se med drugim odraža tudi v ponudbi novih asistenčnih in komfortnih sistemov. Z asistenčnimi sistemi je Volkswagen Polo postal eden najvarnejših in najudobnejših avtomobilov v svojem segmentu. Volkswagen Polo 2018 je še bolj izpopolnjen kot kadarkoli do sedaj. Kljub vsemu je Volkswagen Polo 2018 cena ugodna!

Ste pripravljeni na zapeljivo zunanjo podobo – Volkswagen Polo?

Zunanja podoba modela Volkswagen Polo postavlja nova oblikovalska merila že v izvedbi Volkswagen Polo Trendline, saj se Polo predstavlja s poudarjeno športno podobo in posledično jasno izstopa iz množice. Poleg tega ima Polo odbijača, ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke vedno lakirane v barvi vozila. Sprednji del njegove karoserije deluje dinamično, predvsem zaradi dolgega pokrova motorja, vodoravne linije pa poudarjajo širino vozila.

Volkswagen Polo športni značaj

Športni značaj, kompaktne mere in kratka karoserijska previsa spredaj in zadaj modela Volkswagen Polo pa jasno naznanjajo predvsem eno – nepozaben užitek v vožnji. Že na prvi pogled pozornost pritegne bočna tornado linija, ki poteka od sprednjega dela obeh karoserijskih bokov prek vrat - Volkswagen Polo je že serijsko opremljen s štirimi bočnimi vrati - in pokrova prtljažnika ter zaobjema celotno vozilo. Rezultat je izrazito konturirana površina, ki učinkovito ponazarja progresivno dinamiko tega modela.

Volkswagen Polo z najnovejšo tehnologijo

Prepoznavni znak privlačne celostne podobe modela Volkswagen Polo so poleg tega še karakteristični žarometi spredaj in zadaj, dnevne LED-luči s funkcijo za avtomatski vklop zasenčenih luči in LED-osvetlitev registrske tablice. Za dodatno zvrhano mero udobja poskrbi električno nastavljanje in ogrevanje zunanjih bočnih ogledal. Če vam športni videz pomeni toliko kot udobje vozila, potem je Polo v izvedbi Highline za vas prava izbira. Kromirane letve v odbijaču in temno rdeče zadnje luči poudarjajo športno-elegantni videz ter dopolnjujejo oblikovno zasnovo. Markantno celostno podobo v slogu zaokrožajo 15-palčna aluminijasta platišča Salou. Tudi Volkswagen Polo Comfortline je izjemno popularna izbira.

Aluminijasta platišča Volkswagen - bogata izbira

Volkswagen Polo v izvedbi Trendline je tovarniško opremljen s 14-palčnimi jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi, v izvedbi Comfortline pa s 15-palčnimi jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi. Opcijsko: dinamična 15-palčna aluminijasta platišča Sassari v briljantno srebrni barvi in 15-palčna polirana, črna aluminijasta platišča Seyne, ki z dizajnom neustavljivega gibanja ustvarjajo dinamičen videz. 15-palčna aluminijasta platišča Salou spadajo v serijsko opremo modela Volkswagen Polo v izvedbi Highline.

Pri izvedbah Comfortline in Highline je izbira opcijskih aluminijastih platišč pestra: elegantna 16-palčna platišča Las Minas, lakirana v briljantno srebrni ali adamantovo srebrni barvi, samozavestna in sodobna 16-palčna platišča Torsby s polirano, črno površino in ekskluzivno za Volkswagen Polo Highline markantna 17-palčna platišča Pamplona s petimi dvojnimi kraki, lakirana v bleščeče srebrni ali adamantovo srebrni barvi. Če vam je všeč športni videz, potem so sijajna srebrna aluminijasta platišča Sebring iz ponudbe podjetja Volkswagen R GmbH prava izbira. Aluminijasta platišča se spretno poigravajo z izrazitimi zarezami v krakih in so v paketu Black Style ekskluzivno na voljo tudi v črni barvi. V ponudbi podjetja Volkswagen R GmbH so še 17-palčna aluminijasta platišča Bonneville za izvedbo Highline, ki jih odlikuje izjemno markanten dizajn.

Volkswagen Polo tehnični podatki Volkswagen Polo v aktualni izdaji je tudi zrasel, zato v notranjosti potniške kabine ponuja več prostora za glave in noge potnikov. Volkswagen Polo mere: Dolžina Širina Višina Medosna razdalja Prtljažni prostor S podrto klopjo Volkswagen Polo 4053 mm 1751 mm 1461 mm 2548 mm 351 litrov 1125 litrov

Prostorna in praktična notranjost

V novem Volkswagen Polo je dovolj prostora tudi za prtljago. Izvedba Volkswagen Polo Comfortline se ponaša s serijskim ravnim prtljažnim dnom. Z asimetrično deljivim naslonjalom zadnjih sedežev lahko prtljažni prostor povečate in vanj še lažje pospravite dolge predmete ali večje nakupe. Za dodatno udobje potnikov pa poskrbi avtomatska klimatska naprava Climatronic, tudi sredinski naslon za roke spredaj in usnjen večfunkcijski volan sta izjemno priročna. Volkswagen Polo Highline se ponaša z enkratnim udobjem in dovršenim slogom, na primer s sijajnimi dekorativnimi elementi v temni železovi kovinski barvi.

Ambientalna osvetlitev

Ambientna osvetlitev ustvarja prijetno vzdušje v potniškem prostoru, med tem ko nabor opreme izvedbe Volkswagen Polo Highline vključuje tudi Radio Composition Media. Za popolno glasbeno spremljavo in pravšnjo temperaturo v vseh letnih časih pa poskrbita serijski radio Composition Colour ter klimatska naprava. Serijski radio Composition Colour ima barvni zaslon na dotik z diagonalo 16,5 cm (6,5 palca). Predvaja glasbene datoteke v MP3- in WMA-formatu. Bere podatke z SD-kartic in sprejema radijske postaje v območju FM. Po želji se lahko odločite za večje število zvočnikov in jih namesto dveh izberete šest.+

Volkswagen Polo - najnovejša tehnologija

Aktualni Volkswagen Polo se lahko pohvali z radijskimi in radijsko-navigacijskimi sistemi, ki s programsko in strojno opremo sledijo Volkswagen Golf svetu infotainmenta. Opcijski navigacijski sistem Discover Media je opremljen z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) steklenim barvnim zaslonom na dotik. Upravljanje je udobno in intuitivno, to lahko počnejo tudi sopotniki s tabličnim računalnikom z zadnjih sedežev prek aplikacije Volkswagen Media Control.

Sistem poskrbi tudi za dobro vzdušje, saj vključuje radio, CD-predvajalnik, ki podpira MP3 in WMA datoteke ter ima USB-vmesnik, dve reži za SD-kartice, Bluetooth vmesnik in šest zvočnikov. Pogosto potujete po Evropi? Z navigacijskimi zemljevidi Evropa, shranjenimi na SD-kartici, ste optimalno pripravljeni za naslednje poti.

Volkswagen Polo Trendline, Volkswagen Polo Comfortline in Volkswagen Polo Highline

Optimalna je tudi umestitev zaslona na vrhu armaturne plošče, ki prispeva k boljši ergonomiji in vidnosti. Sistem omogoča (odvisno od izbrane izvedbe) funkcije, kot so Bluetooth poslušanje glasbe, senzorsko zaznavanje približevanja zaslonu na dotik, povečevanje/pomanjševanje zemljevidov v navigacijskem režimu in povezavo mobitela z zunanjo avtomobilsko anteno preko indukcijskega vmesnika. Novi Polo vas bo v vseh izvedenkah: Volkswagen Polo Trendline, Volkswagen Polo Comfortline, Volkswagen Polo Highline navdušil s sodobno opremo.

Vam je varnost še kako pomembna?

Vaša varnost je na prvem mestu - Volkswagen Polo se lahko pohvali tudi z edinstvenim naborom tehnologij za večje udobje in varnost: kot eden prvih modelov v svojem razredu je Volkswagen Polo opcijsko na voljo z markantnimi LED žarometi. Inteligentni asistenčni sistemi v Volkswagen Polo zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo.

Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam stalno stojijo ob strani. Elektromehanski servo volan zagotavlja boljše krmilne lastnosti, serijska funkcija večnaletnega zaviranja pa po trčenju samodejno poseže v zaviranje.

Volkswagen Polo asistenčni sistemi

Poleg naštetega o najsodobnejši tehnološki ravni pričajo tudi rešitve, kot so sistem za zaznavanje utrujenosti voznika, sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC). Volkswagen Polo Trendline ima serijsko vgrajen sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in funkcijo zaznavanja pešcev, ki lahko zazna kritično zmanjšanje varnostne razdalje ter pomaga skrajšati zavorno pot. Z varnostnimi blazinami za glavo je tako sprednjim kot tudi zadnjim potnikom v primeru trčenja zagotovljena boljša zaščita glave.

Bencinski TSI in dizelski TDI motorji

Volkswagen Polo ponuja kupcem široko paleto učinkovitih bencinskih TSI in dizelskih TDI motorjev. Prav vsi motorji izpolnjujejo zahteve standarda EU 6; obenem so vsi tudi opremljeni s sistemom start-stop in z rekuperacijo. Bencinski motorji TSI prepričajo z močjo in varčnostjo. Že pri nizkem številu vrtljajev razvijejo največji navor. Poleg tega je zaradi majhne gibne prostornine, turbopolnilnika in direktnega vbrizgavanja goriva zagotovljen zelo enakomeren razvoj moči.

Znamka Volkswagen pri tem stavi na princip zmanjšanja gibne prostornine (t. i. downsizing), s katerim motorji kljub sorazmerno majhni gibni prostornini razvijejo veliko moč. Motorji TDI so dizelski motorji s turbopolnilnikom in tehnologijo skupnega voda z direktnim vbrizgavanjem goriva. Zanje velja, da so sinonim za varčnost, odlično prožnost in zelo veliko moč. Njihova prednost je poleg tega izjemno tiho delovanje, zaradi velikega navora pa omogočajo tudi športen način vožnje.

Volkswagen Polo z DSG Poraba goriva Najvišja hitrost 0 - 100 km/h

Bencin 1.0 TSI 70kW (95KM) 4,6l/100km 187 km/h 10,8 s

Bencin 1.0 TSI 85kW (115KM) 4,7l/100km 200 km/h 9,5 s

Bencin GTI 2.0 TSI 147kW (200KM) 5,9l/100km 237 km/h 6,7 s

Dizel 1.6 TDI 70kW (95KM) 3,9l/100km 185 km/h '11,2 s

Volkswagen Polo 2019 vozni profili

V Volkswagen Polo lahko z opcijsko izbiro voznega profila način vožnje individualno prilagodite konkretni situaciji. S tipko ali na zaslonu multimedijskega sistema izberite želeni profil. Pogon, krmiljenje in prestavne točke (pri menjalniku z dvojno sklopko DSG) se nato avtomatsko prilagodijo izbrani nastavitvi. Z voznim profilom ECO boste prihranili kar največ goriva. Profil prilagodi zmogljivost motorja in aktivira sistem start-stop (če je bil izključen). Poleg tega preklopi na varčno uravnavanje klimatske naprave in toplotnega managementa. Če je vozilo opremljeno z menjalnikom z dvojno sklopko (samodejni menjalnik DSG), nastavi prestavne točke na zgodnejše prestavljanje in, kadarkoli je mogoče, aktivira funkcijo prostega teka, ki pomembno prispeva k varčevanju energije. Če želite povsem običajno raven udobja, izberite vozni profil NORMAL. Če uživate v športni vožnji, preklopite v profil SPORT. Če želite imeti vse vajeti v svojih rokah, je na voljo način INDIVIDUAL.

Volkswagen Polo Start-Stop sistem

Sistem start-stop po zaustavitvi vozila avtomatsko izključi motor. To pomeni, da motor deluje le, ko je to dejansko potrebno. Motor se izključi, takoj ko spustite pedal sklopke. Ko ponovno pritisnete pedal sklopke, se motor znova zažene. Med vožnjo poteka regeneracija zavorne energije. Energijo, ki se sprosti pri zaviranju z zavornim pedalom ali pri zaviranju z motorjem, alternator s postopkom rekuperacije pretvarja v električno energijo. Ta se shranjuje v akumulatorju. Sistem start-stop in regeneracija zavorne energije sta tako dve tehnologiji, ki vam pomagata prihraniti energijo, gorivo in denar - da lahko uresničite še bolj napredne cilje.

Volkswagen Polo GTI za najbolj drzne

Obstaja pa tudi Volkswagen Polo GTI, ki je še en vrhunec v dolgi Volkswagen zgodovini vozil GTI. Z močjo 147 kW (200 KM), s serijskim 6-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko (samodejni menjalnik DSG) ter hitrostjo do 237 km/h. Od 0 do 100 km/h pospeši v 6,7 sekunde. Vrednost porabe 5,9 l/100 km pa odraža učinkovitost pogona. Vstopite, nastavite položaj športnih sedežev, se pripnete z varnostnim pasom – to je po meri prilagojena ergonomska povezava med človekom in strojem. Tipka za zagon motorja je v novem Volkswagen Polo GTI postala sinonim za vozno dinamiko. Ekipa razvojnega oddelka je namreč ustvarila dinamiko, ki omogoča aktivno vožnjo v kombinaciji z zanesljivo varnostjo in visoko ravnjo udobja.

Volkswagen Polo nizka poraba goriva kljub zmogljivostim

Ta kombinacija športnosti, varnosti in udobja je skrivnost, ki tiči za uspehom koncepta GTI, ter ključna lastnost Pola GTI. Zaznamujejo ga velika dinamičnost, majhna masa praznega vozila (1.355 kg), odlično razmerje med maso in močjo (6,78 kg/KM), podvozje, ki je odzivno in hkrati odlično prilagojeno za dolge vožnje, varen sprednji pogon ter ergonomsko optimalen položaj sedenja. Vse to se skriva pod izrazno močnim dizajnom zunanjosti in notranjosti. Avto dodatno plemenitijo značilni GTI-elementi, kot je znamenita rdeča črta na mreži hladilnika, GTI-glava prestavne ročice in legendarne kariraste sedežne prevleke Clark. Opremljen je s povezano in obsežno digitalizirano armaturno ploščo. Izključno 5-vratni Polo GTI je kompakten, dostopen športni avto nove generacije.

Vas zanima vozilo Volkswagen iz zaloge in Volkswagen akcija staro za novo?

Izberite si novo ali rabljeno vozilo znamke Volkswagen na naši strani www.porscheinterauto.net, mi pa odkupimo vaše vozilo. Hitro in preprosto! Za vas imamo odlično ponudbo »staro za novo«! Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prednosti ob Volkswagen odkupu vozila in akciji staro za novo ali staro za staro Volkswagen:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila v naših poslovalnicah;

ponujamo vam največ pri odkupu vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT in Porsche;

dodatne ugodnosti ob nakupu novega vozila v primeru akcije »staro za novo«;

posebno ugodno financiranje pri Porsche Finance Group Slovenia.

Prodaja novih in rabljenih vozil Volkswagen – Porsche Inter Auto



Porsche Ljubljana

Bravničarjeva ulica 5

1000 Ljubljana

Tel. (+386) 1 58 25 300

http://www.porscheljubljana.com



Porsche Maribor

Šentiljska c. 128a

2000 Maribor

Tel. (+386) 2 65 40 300

http://www.porschemaribor.com



Porsche Koper

Ankaranska cesta 10

6000 Koper - Capodistria

Tel. (+386) 5 61 16 500

ttp://www.porschekoper.com

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto d.o.o.