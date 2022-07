Za zdaj neuradno: kmalu slovo tudi tega avtomobila?

Nissan je prvega leafa na ceste poslal že leta 2010 in ta avtomobil je postal prvi velikoserijski električni avtomobil. Drugo generacijo so nato izdelali že v času, ko so se za električne avtomobile ogrevali tudi že ostali in leaf tehnološko z drugo generacijo ni bil več na vrhu razreda teh avtomobilov. Zato tudi prodajni rezultati niso mogli slediti prvotnim načrtom, ki jih je ambiciozno sklenil še takratni predsednik Nissana Carlos Ghosn.

Naslednik bo križanec in to z nove Renaultove platforme

Leafa bodo v nekaj letih umaknili iz proizvodnje, je o neuradnih napovedih poročal Autonews Europe. Neposrednega naslednika ni, bo pa leafa zamenjal drug model. Ta bo prihajal s platforme CMF-EV, njegova proizvodnja pa naj bi se začela okrog leta 2025. To bo predvidoma križanec oziroma športni terenec.

Japonci bodo trenutno v ponudbi ohranili leafa in večjo ariyo, do leta 2030 pa želijo skupno imeti 15 povsem električnih in 23 elektrificiranih modelov.