Čeh z bugattijem po nemški avtocesti vozil 417 km/h, grozi mu kazen #video

Čeprav na nekaterih odsekih nemških avtocest ni omejitev hitrosti, tam vseeno ni priporočljivo voziti brezglavo hitro in s tem ogrožati preostalih udeležencev v prometu. Radim Passer je s svojim bugatti chironom na enem izmed teh odsekov poskušal doseči najvišjo hitrost svojega superšportnika. To mu ni uspelo, saj je chiron dosegel 417 kilometrov na uro, kar je tri kilometre na uro manj, kot znaša elektronsko omejena najvišja hitrost chirona.

Nemško ministrstvo za promet je javno kritiziralo češkega milijonarja, ki je s svojim početjem ogrožal življenja drugih udeležencev v prometu. "Vsi uporabniki cest morajo upoštevati cestnoprometne predpise. Obtožujemo kakršnokoli obnašanje v prometu, ki vodi ali bi lahko vodilo k ogrožanju drugih uporabnikov cest," so v izjavi zapisali na ministrstvu. Dodali so, da čeprav na delu avtoceste ni omejitev hitrosti, to ne pomeni, da lahko tam vsak vozi tako hitro, kot si zaželi.

Voznik se brani: varnost je bila na prvem mestu

Radim Passer je objavil dva videa. Prvega novembra, ko je napovedal vožnjo in obenem razložil, da so bili pozorni na varnost. Izbrali so deset kilometrov dolg raven odsek tripasovne avtoceste in izkoristili trenutek, ko je na avtocesti najmanj prometa. Januarja je potem na spletno platformo prišel še dejanski videoposnetek vožnje, na katerem je razvidno, da mu je uspelo voziti 417 kilometrov na uro.

Zaradi prevelike hitrosti mu nemške oblasti ne morejo napisati kazni, naj bi ga pa kaznovali zaradi ogrožanja drugih udeležencev v prometu in povzročitve splošne nevarnosti. Obenem je zgornji posnetek voda na mlin Zeleni stranki, ki si že leta želi vzpostaviti omejitve hitrosti na vseh odsekih nemških avtocest. Po njihovem mnenju je na teh odsekih močno povečana poraba goriva in v zrak se izpusti višji delež emisij ogljikovega dioksida, kar povzroča še večje onesnaženje okolja.