Vzhajajoča inženirska zvezda: Slovenec s prestižno nagrado

Bodoča vzhajajoča zvezda elektrificiranih pogonov

Internetni portal Automotive News Europe je slovenskemu inženirju podelil eno najprestižnejših nagrad vzhajajoča zvezda leta 2018. Gorazd Gotovac, glavni inženir pri slovenskem podjetju Elaphe, je bil okronan za enega najperspektivnejših inženirjev pri elektrifikaciji pogonov.

"Sprva nisem razmišljal o karieri v avtomobilski industriji. Ko sem začel delati pri Elaphe, je bilo podjetje staro le približno leto dni, toda ustanovitelji so imeli vizijo, ki me je pritegnila k električnim avtomobilov in na splošno k avtomobilski industriji. Dejstvo, da naše delo lahko spremeni vsakdan običajnih ljudi in je hkrati še zabavno, vznemirljivo in drugačno, me je resnično pritegnilo," je ob nominaciji dejal Gotovac.

Slovensko podjetje Elaphe razvija elektromotorje, ki so vgrajeni v kolo avtomobila. Foto: Elaphe

Nagrado bo v roke prejel danes

Za nagrado se lahko potegujejo le kandidati z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj na svojem področju, morajo biti mlajši od 45 let in govoriti več jezikov. Nominirajo jih lahko proizvajalci vozil, dobavitelji in prodajalci rezervnih delov oziroma servisi. Nagrado bo prejel danes na slavnosti prireditvi v narodnem muzeju avtomobilizma v Torinu.

"Odločitve v avtomobilskem svetu sprejmejo ljudje, ne podjetja. Ljudi je treba nagovarjati osebno, pokazati interes za njihove izkušnje, pričakovanja in občutke, le tako bodo čutili tvojo strast do izdelka," je ena izmed vzhajajočih zvezd povedala v kratkem intervjuju za Automotive News.