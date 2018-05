Vse več ljudi tudi poleti uporablja gumi tepihe Gledring

Zakaj? Ker so gumi tepihi Gledring enostavnejši za čiščenje in vaše vozilo bo urejeno tudi na dopustu.

Oglasno sporočilo

Gumi tepihi Gledring so pozimi nepogrešljiv del opreme vašega vozila, saj ga učinkovito zaščitijo pred umazanijo, blatom in snegom, ki ga vanj mimogrede prinesete s svojimi čevlji. Tepihi se tesno prilegajo notranjosti vsakega modela avtomobila, poleg privlačnega in učinkovitega dizajna pa jih odlikuje tudi visok rob, ki preprečuje razlivanje vode.

A gumi tepihi Gledring niso uporabne le pozimi, temveč svoje prednosti pokažejo tudi v poletnih mesecih. Številni vozniki takrat v svoj avtomobil raje namestijo tekstilne preproge, a te še zdaleč niso tako učinkovite kot gumijaste. Zato vse več ljudi tudi v toplejših mesecih uporablja gumi tepihe saj so enostavnejši za vzdrževanje.

Tudi poleti se namreč prav lahko zgodi, da v vozilo vstopite z mokrimi čevlji –nepričakovano vas ujame poletna nevihta ali pa se vračate s plaže in v avto prinesete pesek. Ta vlaga se zažre v tekstilno preprogo, s čimer ta, skupaj z umazanijo, postane idealno mesto za razvoj škodljivih bakterij. Verjetno ni odveč poudariti, da te bakterije ne povzročajo le neprijetnega vonja, temveč lahko tudi negativno vplivajo na zdravje voznika in potnikov. Zato je zelo priporočljivo, da tekstilne preproge redno čistite in tako zmanjšate razvoj bakterij.

Gumi tepihi pa v celoti zadržijo vlago in umazanijo, ki jo nato enostavno odstranite s pomočjo mokrega ali suhega čiščenja. Prav tako pa se v gumijastih tepihih za razliko od tekstilnih ne nabirajo kamenčki, iglice in druga umazanija. Če poleti obiščete kamp, kakšno lepo, manj obljudeno in malce bolj odročno peščeno plažo ali pa se zgolj odpravite na aktiven izlet v naravo, so gumi tepihi tudi v poletnih mesecih nepogrešljiva izbira. Poleg tega so tudi privlačnega videza, s svojo kakovostno zasnovo pa izboljšajo tudi celostno podobo vašega vozila.

Izdelani so iz najkakovostnejše gume in zato tudi pri visokih temperaturah ali pri izpostavljenosti neposrednim sončnim žarkom nimajo neprijetnega vonja.

Gumi tepihe Gledring po meri svojega avtomobila lahko najdete v vseh boljših avto trgovinah in salonih ali na spletni strani www.withcar.si.