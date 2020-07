Električni skiroji bodo zdaj na neki način izenačeni s kolesi, kar pomeni, da bodo lahko vozili le po kolesarskih stezah, znotraj naselja pa ob desnem robu cestišča. Novela zakona prinaša tudi višje kazni za tiste, ki med vožnjo uporabljajo mobilne telefone, so poročali na Planetu. Višja globa pri telefoniranju med vožnjo je smiselna predvsem zato, ker so mobilni telefoni v zadnjem času pogost povzročitelj prometnih nesreč, so razložili na infrastrukturnem ministrstvu.

Že letos bi ob rdeči luči lahko zavijali desno

Zavijanje na desno ob rdeči luči, ki bo odvisno od presoje posameznika, bo na ceste predvidoma vsaj v prvi fazi prineslo veliko zmede, predvsem pa že tako pogosto trobljenje. "Ne bom spet zvalil sokrivde na voznike, ampak tudi na ozaveščanje. Odvisno bo od tega, kako bomo znali predstavili ta novi prometni znak, kje bo postavljen, zakaj bo postavljen in čemu bo namenjen," je pojasnil vodja AMZS šole vožnje in inštruktor varne vožnje Manuel Pungertnik.

Ko ljudje spoznamo, da je nekaj postavljeno z razlogom, za našo večjo varnost ali pa boljšo pretočnost prometa, to po njegovih besedah tudi sprejmemo. "Takšen prometni znak bo ob rdeči luči, razlika je že v tem, da to ni svetlobni znak, ampak bo klasičen znak, ki bo tudi na drugem položaju," je razložil Pungertnik.

Električni skiroji bodo po novi zakonodaji po svoje izenačeni s kolesi. Foto: Getty Images

Uzakonjena bo tudi vožnja z električnimi skiroji, segwayi in rolkami na električni pogon, ki se bodo zdaj po svoje izenačili z navadnimi kolesi. "Ta vozila, torej lahka motorna vozila, smejo voziti na kolesarskih stezah in kolesarskih pasovih, znotraj naselja pa tudi ob desnem robu smernega vozišča. Vozila smejo uporabljati osebe, starejše od 14 let, do 18. leta je obvezna uporaba čelade," je pojasnil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič.

Višje kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo

Do zdaj ustrezne pravne podlage za lahka motorna vozila ni bilo, zato je marsikdo vozil kjerkoli, tudi po pločnikih.Od jeseni bodo kazni tudi dvakrat višje, če boste med vožnjo uporabljali mobilni telefon. Plačali boste 250 evrov in dobili tri kazenske točke. V zadnjem času se je zaradi tega tudi povečalo število nesreč in nezgod. "To smo zaznali in ugotovili, da bi povišanje globe občutno vplivalo na sprejemanje ljudi za uporabo tovrstne tehnologije," je dejal Mihelič.

Zakon predvideva še druge spremembe, med pomembnejšimi je večja varnost za kolesarje. Najmanjša mogoča razdalja pri prehitevanju bo zdaj meter in pol. Povišale pa se bodo tudi globe, če na cestah ne boste upoštevali vozil s prednostjo, kot sta policijsko in reševalno vozilo, so še poročali na Planetu.