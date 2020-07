Volkswagen največji dolžniki na svetu, avtomobilisti v samem vrhu

Globalni korporativni dolg se bo letos po predvidevanjih dvignil za velikih 12 odstotkov na 9,3 bilijone dolarjev, epidemija novega koronavirusa pa je poskrbela, da se bo dolg nekaterih najbolj zadolženih podjetij dvignil na raven nekaterih srednje velikih držav. Kot poroča Reuters, je bil precejšen dvig dolga tudi lani, saj se je zaradi različnih prevzemov in združitev velikih podjetij v povprečju dolg podjetij dvignil za osem odstotkov. Največji krivec je predvsem izposojanje sredstev za odkupovanje delnic in dividend.

Volkswagen na vrhu, med desetimi še pet avtomobilskih proizvajalcev

Študija med 900 največjimi podjetji na svetu je razkrila, da je največji dolžnik ravno skupina Volkswagen. Njen dolg znaša 167 Apple in Google sedita na največji denarni rezervi, tudi preostalim tehnološkim podjetjem kaže zelo dobro. Foto: Reuters milijard evrov. Na drugem mestu je telekomunikacijski velikan AT&T, na tretjem pa že nov avtomobilski velikan. Z 131,9 milijarde dolga je Daimler na tretjem mestu, takoj za njim pa je še Toyota z 120,5 milijarde dolga.

Med deseterico so še Ford z 106,5 milijarde evrov dolga in BMW z 99,5 milijarde dolga. Na drugi strani približno četrtina podjetij iz študije nima dolga, nekatere pa imajo celo denarne rezerve. Med njimi izstopa Googlov Alphabet z 90,8 milijarde evrov rezerve in Apple z 168,6 milijarde evrov denarne rezerve. Tudi Samsung, Microsoft, Facebook in Alibaba so pripravljeni na morebitno krizo z deset in več milijardami evrov denarja.