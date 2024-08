Višje subvencije: do dva tisoč evrov dodatne pomoči za električnega

V Sloveniji so se znatno povečale subvencije za nakup novih in rabljenih električnih avtomobilov. Za tiste s ceno pod 35 tisočaki se je subvencija povečala za 700 evrov, za vozila do 45 tisoč evrov pa celo za dva tisočaka.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je povečalo subvencije za nakupe novih in rabljenih električnih vozil, s čimer so se odzvali na upad prodaje tovrstnih vozil v letošnjem letu. Za avtomobile s ceno do 35 tisoč evrov se bo subvencija povečala na 7.500 evrov, za vozila s ceno do 45 tisoč evrov pa na 6.500 evrov.

novo prej osebna vozila do 35.000 EUR 7.200 EUR 6.500 EUR osebna vozila do 45.000 EUR 6.500 EUR 4.500 EUR osebna vozila do 65.000 EUR 4.500 EUR rabljeni avtomobili do 45.000 EUR 3.000 EUR rabljeni avtomobili do 65.000 EUR 2.000 EUR

Na voljo je dobrih 11 milijonov evrov

Kako dolgoročen bo ukrep z višjimi subvencijami? Glede na razpis Borzena je po novem javnem pozivu v povezavi z višjimi subvencijami na voljo 11,25 milijona evrov.

Če bi vsi izkoristili zdaj najvišjo subvencijo 7.500 evrov, bi to pomenilo dovolj subvencij za 1.500 vozil. Do konca julija so letos trgovci prodali skoraj 1.800 električnih vozil, zatorej je denarja za novo določene subvencije dovolj vsaj do konca letošnjega leta.

Subvencije veljajo za nakupe avtomobila po 1. juniju 2024, voznik pa subvencijo pridobi že po opravljenem nakupu avtomobila.