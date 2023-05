Velik kot življenje. Mercedes-Benz razred V

Oglasno sporočilo

Avtomobil razreda V lahko z eno besedo opišemo kot vsestranski, saj združuje številne lastnosti, ki prepričajo zadovoljne uporabnike: udobje, uporabnost, varnost, kakovostne materiale, odličen pogon in varčne motorje. Foto: Mercedes-Benz AG

Avtomobil razreda V že na prvi pogled navduši z elegantnimi in obenem športnimi linijami. Ko se boste usedli vanj, pa vas bo prepričal tudi s prostornostjo, udobjem in izjemno prilagodljivostjo. Možnosti, ki jih zagotavlja, so raznovrstne. Kako jih boste uporabili, je seveda odvisno le od vas. Nekateri temu pravijo vsestranskost, mi temu pravimo svoboda.

Udoben družinski velikoprostorec, praktičen partner za vse, ki so navdušeni nad aktivnostmi na prostem, dinamičen službeni avtomobil ali razkošno prevozno sredstvo za posebne prevoze s slogom. Čar avtomobila razreda V je v njegovi uporabnosti, razkošni prostornosti ter odličnih voznih in varnostnih lastnostih. Odličen pogon, varčni motorji in možnost izbire tudi 100-odstotno električne različice je le nekaj glavnih lastnosti, na katere prisegajo uporabniki velikoprostorske limuzine. Ta se pelje enako ali celo bolj udobno kot manjši osebni avtomobil.

Dinamična igra prepoznavnih linij

Avtomobil razreda V je že dolga leta simbol nadstandardnih transportnih storitev. Oblikovno je privlačen in napreden potovalnik, ki v kombinaciji prostornosti, udobja, varnosti in vsestranskosti nima konkurence. Tudi zato, ker je na voljo v treh dolžinskih izvedenkah – od najkrajše, 4,9-metrske, srednje, 5,14-metrske, do najdaljše, 5,37-metrske. Vse tri različice omogočajo prevoz do osem potnikov, razlike so le v velikostih potniškega in prtljažnega prostora.

Zaradi prostornosti in štirikolesnega pogona prepriča vse, ki vsakdan preživljajo aktivno. Razkošno udobje cenijo tudi lastniki malih podjetij, ki vozilo uporabljajo tudi za posel. Foto: Mercedes-Benz AG

Videz sledi oblikovalskim smernicam osebnih vozil Mercedes-Benz, z izborom opreme pa ga lahko popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam. Koncept individualnega prilagajanja s privlačnima linijama AVANTGARDE in EXCLUSIVE ter številnimi oblikovnimi paketi ostaja, pri tem pa linija AMG postaja opaznejša. Vključuje namreč masko hladilnika v obliki diamanta s kromirano mrežo, športni sprednji ščitnik in platišča iz lahke kovine, vse to poskrbi za izrazito športnost in individualnost avtomobila.

Prostor za užitek

Privlačno zasnovana notranjost sledi sodobnim smernicam ter je glede ergonomije in udobja lahko za zgled vozilom v segmentu velikoprostorskih limuzin. Posebnost avtomobila razreda V so sedeži: ti so veliki in izjemno udobni. Prav vsi vozniki si boste sedež zlahka nastavili v ustrezen položaj, ki bo olajšal vožnjo na dolgih poteh. Nad udobjem, sedenjem na višjem položaju in dobro preglednostjo nad okolico avtomobila pa bodo navdušeni tudi potniki v drugi in tretji sedežni vrsti. Tudi ti sedeži so individualno nastavljivi in popolnoma prilagodljivi prav vsem potnikom.

Za še večjo sproščenost, domačnost in udobje sta na voljo luksuzna sedeža v drugi sedežni vrsti. Podobno kot v avtomobilu razreda S vas razvajata s funkcijama masaže in klimatizacije, sedeža lahko spustite tudi v vodoravni položaj. Na kratko: izpolnita tudi najzahtevnejše individualne želje po udobju. Udobno potniško kabino, odeto v kakovostne materiale, pa dodatno popestri ambientalna osvetlitev v 64 barvah. Za popolno prilagoditev vašemu trenutnemu počutju.

Zaradi udobnega sedenja v notranjosti ga številni imenujejo kar velikoprostorec razreda S. Foto: Mercedes-Benz AG

6, 7 ali 8 sedežev – avtomobil razreda V je izjemno prilagodljiv

Avtomobil razreda V raste z uporabnikovimi nalogami in željami. Eden, dva ali trije – glede na lastne potrebe se odločite, koliko sedežev želite v obeh vrstah. Serijsko so v zadnjem delu potniške kabine nameščeni štirje udobni posamezni sedeži. Že v avtomobil s kompaktno dolžino pa je mogoče vgraditi dve sedežni klopi s tremi sedeži, kar pomeni, da postane ta avtomobil osemsedežnik. Za večje družine s tremi ali več otroki so v drugi in tretji sedežni vrsti na voljo tudi priključki isofix.

Do sedežev v drugi in tretji vrsti se na obeh straneh vstopa skozi široka električno pomična drsna vrata s senzorji. Ti senzorji preprečujejo, da bi vrata potnika stisnila med vstopanjem ali izstopanjem. Vrata lahko odpirate na daljavo ali pa tako, da pritisnete gumb na notranji strani drsnih vrat, tudi iz potniške kabine. Tako sta vstopanje in izstopanje lažji tudi za osebe z različnimi oviranostmi. Čeprav so zadnja vrata velika, so preprosta za uporabo. Delujejo elektronsko, zadnje steklo pa lahko odpirate ločeno od vrat.

Avtomobil razreda V je všeč vsem, ki so jim blizu praktičnost in premišljene podrobnosti. Foto: Mercedes-Benz AG

Zgled varnosti, moč in učinkovitost

Potovanje z avtomobilom razreda V je užitek, vendar prido do prometnih situacij, ko je vsaka pomoč dobrodošla. Avtomobil razreda V je opremljen z napredno tehnologijo in obsežno ponudbo sistemov za pomoč, ki voznika razbremenijo in ga podpirajo v kritičnih situacijah – na avtocesti, medkrajevnih vožnjah in v mestnem prometu.

Kljub precejšnji dolžini avtomobil razreda V spremlja, zaznava in vas opozarja na vozila, osebe ali predmete, ki se pojavijo v mrtvem kotu. Vgrajen ima varnostni sistem za ustrezno obvladovanje bočnega vetra, za lažje obračanje, ko je na voljo le malo prostora, pa so na voljo kamere, ki na osrednjem zaslonu prikazujejo 360-stopinjski pogled na okolico vozila. Za samodejno vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje do vozil pred vami skrbi aktivni radarski tempomat za ohranjanje razdalje Distronic, vam pomaga pri vožnji po avtocesti ali v prometu s pogostim ustavljanjem in speljevanjem.

Velikoprostorec je opremljen tudi z naprednim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX z 10,25-palčnim zaslonom, ki deluje na podlagi umetne inteligence in izpolnjuje vse uporabnikove želje. Prikazuje podatke v realnem času, se popolnoma prilagodi uporabniku z vnaprej predvidenimi in obogatenimi informacijami ter se od njega tudi ves čas uči. Povsem intuitivno, individualno pa ga je mogoče prilagoditi in razširiti za do osem oseb: od inteligentnega glasovnega upravljanja in integracije pametnega telefona do navigacije Mercedes-Benz.

Na velikem zaslonu se vozniku prikazujejo ključne informacije o vozilu, tudi aktualni podatki o vremenskih razmerah in razmerah na cesti. Foto: Mercedes-Benz AG

Avtomobil razreda V je opremljen s štirivaljnim dizelskim motorjem OM 654, ki je na voljo s tremi motornimi različicami: V 220 d s 120 kW (163 KM), V 250 d s 140 kW (190 KM) in V 300 d s 176 kW (239 KM). Preverjena generacija motorjev je še učinkovitejša in čistejša ter obenem zagotavlja, da avtomobil ustvarja manj hrupa in vibracij. Za prijetno tih in miren občutek v notranjosti.

