Kaj načrtuje Škoda? V enem večeru razkrili več novosti. #foto

Škoda je v enem večeru v Pragi razkrila novi velik električni SUV, ob tem pa do leta 2026 skupno tri nove električne modele in nov oblikovalski jezik češke avtomobilske znamke.

Koncept vision 7S bo imel prostora za sedem potnikov, prav tako pri Škodi zanj obljubljajo veliko praktičnih rešitev "simply clever". Avtomobil bo nastal na podlagi Volkswagnove koncernske električne platforme MQB.

Zanimiva oblika volanskega obroča. Kakšen bo v serijskem modelu leta 2026? Foto: Škoda

Kapaciteta baterije bo 89 kilovatnih ur, kar bo po standardu WLTP (teoretično) zadoščalo za doseg več kot 600 kilometrov. Moč polnjenja bo segala vse do 200 kilovatov, kar je precej več, kot zmorejo trenutni električni avtomobili s platforme MQB. To platformo bodo znotraj Volkswagnovega koncerna po letu 2025 počasi umikali in jo nadomeščali z naprednejšo platformo SSP.

Ob tem novi koncept napoveduje tudi Škodin nov oblikovalski jezik in identiteto znamke. Najopaznejša sprememba je umik logotipa znamke z nosa avtomobila, kjer je zdaj nameščen le še napis. V notranjosti izstopa za 90 stopinj vrtljiv pokončni zaslon, precej nenavadna oblika volanskega obroča in v sredinski del vozila integrirano mesto za otroški sedež. Trenutni "samomorilski" način odpiranja vrat predvidoma ne bo del serijskega avtomobila.

Kapaciteta baterije v velikem SUV-ju bo 89 kilovatnih ur, Škoda napoveduje moč polnjenja vse do 200 kilovatov. Foto: Škoda

Sredinski zaslon bo mogoče zavrteti za 90 stopinj in na njem tako lažje gledati video vsebine, v sredino vozila so integrirali mesto za otroški sedež. Foto: Škoda

Kakšne nove avtomobile obljublja vodstvo Škode?

Do leta 2026 bo Škoda razkrila tri nove serijske avtomobile. To bodo velik sedemsedežni električni športni terenec, ki ga napoveduje koncept vision 7S, ob tem pa še majhen električni avtomobil in kompaktni električni športni terenec.

Čez dve leti sledi tudi prenovljena octavia, prav tako pa že prihodnje leto tudi novi generaciji kodiaqa in superba. Omenjeni novi športni terenec, ki bo dimenzijsko manjši od enyaqa, bo kot prvi avtomobil pri Škodi izdelan skladno z novim oblikovalskim jezikom in podobo znamke.

Več kot šest milijard evrov v elektrifikacijo in digitalizacijo

Pri Škodi načrtujejo, da bo do leta 2030 njihov delež električnih avtomobilov narasel za 70 odstotkov. V ta namen bodo v prihodnjih petih letih v elektromobilnost vložili dodatnih 5,6 milijarde evrov, v digitalizacijo pa 700 milijonov evrov.

