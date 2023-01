Več kot sto novih: ti letos pripeljejo v Slovenijo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenske ceste bo letos pripeljalo več kot sto novih oziroma prenovljenih avtomobilov. Med njimi bo tudi nekaj povsem novih ali pa po nekaj desetletjih spet obujenih vozil. Med novostmi so tako avtomobilske klasike kot novi električni modeli in celo čistokrvni športni avtomobili.

Med letošnjimi novostmi je težko izbrati pet najpomembnejših za kupce v Sloveniji. Mednje bi zlahka uvrstili novega peugeota 408, prav tako citroena CX 4, novega Renaultovega športnega terenca australa, novega suzuki swifta in – čeprav bo to le obsežnejša prenova in ne še nova generacija – tudi renault clia.

Nekateri športni terenci še nimajo imena

Na ceste spet prihaja veliko športnih terencev, nekateri še niti nimajo uradnega imena. Tak SUV bodo pripeljali pri Alfi Romeo, enako pri Renaultu. Honda je potrdila prihod novega modela Z-RV, Ford bo iz ZDA "uvozil" simpatičnega bronca, Volkswagen pa napoveduje novo generacijo touarega. Razkrili bodo tudi novega tiguana, ki pa v Slovenijo prihaja šele leta 2024. V premijskem segmentu izstopa veliki športni terenec BMW XM s priključno-hibridnim pogonom, kjer bencinsko osnovo predstavlja 4,4-litrski osemvaljnik.

Renault astral je še eden zadnjih neelektričnih Renaultovih športnih terencev. Foto: Renault

Citroenov mestni malček AMI, po velikosti in uporabnosti primerljiv z nekdanjim renault twizyjem. Foto: Citroën

Med električnimi novostmi pričakujemo tudi nov najcenejši avtomobil na trgu. To bo Citroenovov mestni malček AMI, ki ima v Italiji začetno ceno pod osmimi tisočaki. Cene za Slovenijo še niso znane. Preostali novi avtomobili z električnim pogonom bodo veliko dražji.

Omenimo hyundai ioniq 6, mercedes EQS SUV, audija Q8 e-tron, pa tudi kio EV9, volva EX90 in lexusa RZ. Cenovno dostopnejša bo nova generacija hyundai kone. Povsem električna novost bo tudi jeep avenger, pomembni novosti sta tudi električni različici peugeota 308 in opel astre. Med hibridi izstopa toyota prius, od zdaj naprej v Evropi le še kot priključni hibrid.

Fiat obuja model 600 – ta nima ničesar več skupnega z nekdanjo osnovo jugoslovanskega fička

Nekaj novosti pa napoveduje tudi zanimive obujene modele. Fiat bo tako pripeljal električnega križanca z oznako 600, ta model pa je bil nekoč izhodišče za osnovo nam zelo dobro znanega fička. Novodobni fiat 600 bo kajpak povsem drugačen avtomobil, ki bo izkoristil Stellantisovo električno ozadje in bo tako primerljiv z modeli, kot je električna opel mokka. Fiat prav tako obuja model topolino, o obeh pa več podrobnosti še čakamo.

V Slovenijo bo pripeljalo tudi nekaj odličnih športnikov. Med najbolj opaznimi bo nova generacija BMW M2, prav tako nova (zadnja?) različica renault megana RS.

Pregled vseh avtomobilskih novosti za leto 2023:

model predviden datum prihoda v Slovenijo Abarth e-595 nova različica junij 2023 Alpine A110 R nova različica marec 2023 Alfa Romeo tonale (PHEV) nova različica januar 2023 giulia prenova februar 2023 stelvio prenova februar 2023 “B SUV” nov model December 2023 Audi Q8 e-tron nova generacija pomlad 2023 Q8 prenova poletje 2023 Q7 prenova poletje-jesen 2023 Q6 e-tron nova generacija jesen 2023 BMW M2 nova generacija April 2023 XM nov model April 2023 i5 nov model Citroen AMI nov model April 2023 C4 X in e-C4 X nova generacija marec 2023 Cupra ateca (oprema VZ) nova oprema Dacia jogger hibrid nova različica marec 2023 spring (nov motor) nova različica junij 2023 DS DS7 prenova januar 2023 DS3 prenova marec 2023 Fiat 500X prenova marec 2023 600 nova generacija December 2023 topolino nova generacija December 2023 e-ulysee nova različica maj 2023 doblo (gosp.) nova generacija marec 2023 scudo (gosp.) nova generacija januar 2023 e-doblo nova različica maj 2023 Ford e-transit nova različica januar 2023 custom nova generacija 4. četrtletje 2023 ranger nova generacija 2. četrtletje 2023 ranger raptor nova generacija 1. četrtletje bronco nova generacija 3. četrtletje Honda ZR-V nov model CR-V nova generacija električni SUV nov model Hyundai ioniq 6 nov model april-maj 2023 i10 prenova junij 2023 kona nova generacija julij 2023 kona electric nova generacija jesen 2023 i30 prenova jesen 2023 i20 prenova jesen 2023 Jeep avenger nov model April 2023 grand cherokee nova generacija oktober 2023 wrangler prenova December 2023 gladiator (PHEV) prenova, nova različica December 2023 Kia EV9 nov model jesen 2023 Lexus RX nova generacija januar 2023 RZ 450e nov model April 2023 Mazda CX-60 (dizel) nova različica marec 2023 MX-30 (rotacijski) nova različica druga polovica 2023 Mercedes-Benz razred E nova generacija September 2023 EQE SUV nov model April 2023 CLE coupe nov model September 2023 GLC coupe nova generacija junij 2023 EQS SUV maybach nova generacija julij 2023 razred A prenova januar 2023 razred B prenova januar 2023 CLA prenova avgust 2023 GLA prenova avgust 2023 GLB prenova oktober 2023 GLE SUV nov model julij 2023 GLS SUV nov model julij 2023 eCitan nova generacija April 2023 EQT nov model April 2023 Mini countryman nova generacija Mitsubishi ASX nova generacija colt nova generacija Nissan townstar nova generacija januar 2023 Opel astra GSe (PHEV) nova različica pomlad 2023 astra sports tourer nova različica pomlad 2023 astra e nova različica poletje 2023 grandland GSe (PHEV) nova različica Peugeot 408 nova generacija februar 2023 2008 prenova poletje 2023 208 prenova jesen 2023 508 prenova poletje 2023 e-308 nova generacija jesen 2023 Porsche cayenne nova generacija junij 2023 Renault austral nova generacija februar 2023 megane RS nova različica April 2023 crossover (imena še ni) nova generacija junij 2023 clio prenova September 2023 megane conquest prenova September 2023 Seat ibiza “anniversary pack) nova različica SsangYong korando nova generacija januar 2023 rexton prenova januar 2023 musso nova generacija pomlad 2023 korando e-motion nova različica pomlad 2023 torres nov model September 2023 Subaru crosstrek nova generacija konec leta 2023 Suzuki swift nova generacija 4. četrtletje 2023 Škoda scala prenova November 2023 kamiq prenova November 2023 Tesla model S nova generacija model X nova generacija Toyota prius nova generacija April 2023 C-HR nova generacija November 2023 Volkswagen ID.3 prenova junij 2023 touareg prenova julij 2023 ID.7 fastback nov model September 2023 T-cross prenova oktober 2023 amarok nova generacija pomlad-poletje 2023 ID.buzz (dolga medosna) nova različica konec 2023 Volvo EX90 nova generacija

Nekatere najpomembnejše novosti:

Mercedesov veliki športni terenec bo električni EQS SUV. Foto: Mercedes-Benz

Toyota prius v novi generaciji za evropske kupce le še kot priključni hibrid. Foto: Toyota

Avenger je prvi povsem električni jeep. Foto: Jeep

Na ceste letos prihaja električni volvo EX90. Foto: Volvo

Ena glavnih športnih novosti bo novi BMW M2. Foto: BMW

Z-RV bo novi športni terenec za Hondo, ki bo na trg pripeljala tudi novo generacijo modela C-RV. Foto: Honda

BMW bo v Slovenijo pripeljal svoj največji športni terenec - XM. Foto: BMW

Hyundai bo poleg električne (in bencinske) kone predstavil tudi nov namenski električni model - ioniq 6. Foto: Hyundai

Ford pripravlja tako novo generacijo rangerja ... Foto: Ford

..., kot tudi bronca, ki je bil sprva namenjen predvsem kupcem v ZDA. Foto: Ford