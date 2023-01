V svetu rast, v Sloveniji padec in spremembe

Na ceste je lani globalno zapeljalo 80 milijonov novih avtomobilov, v nekaj desetih letih je učinkovitost proizvodnje - vsaj do zadnje dobaviteljske krize - rasla izjemno hitro. Na avtomobilskem zemljevidu bo letos še naprej tudi Slovenija, pa čeprav proizvodnja avtomobilov strmo pada in je vloga domače avtomobilske industrije usmerjena predvsem v razvoj dobaviteljev.

Ob koncu prejšnjega leta je minilo 50 let od izgradnje prvega avtocestnega kraka v Sloveniji in v tem času se je tudi svet avtomobilov močno spremenil. Če so bili takrat na cestah zelo pogosti še fički in je bilo v Evropi komaj 20 držav, ki so imele avtoceste oziroma hitre ceste, je v poznejših desetletjih prišlo do izjemnega razmaha tako cestne infrastrukture kot tudi števila avtomobilov. Ta je v mnogih državah, mednje prav gotovo sodi Slovenija, postal in ostal nepogrešljiv del mobilnosti vsakega posameznika.

[ČASOVNI STROJ] 🕗🔙🕘 Na današnji dan pred natanko 50 leti smo dobili prvo slovensko avtocesto! 🎉🎂🥳 Domačine smo vprašali, kako se spominjajo tistega dne in kaj vse je danes drugače. 👇 pic.twitter.com/f4qdGfXeNL — DARS (@DARS_SI) December 29, 2022

Pogled na tovarno Toyote na Poljskem. Foto: Toyota

V času nekdanje Jugoslavije so v sarajevski tovarni TAS letno izdelali največ 37 tisoč volkswagen golfov druge generacije. Proizvodnja avtomobilov se je do danes tako izpolnila, da lahko na primer Tesla - seveda v eni tovarni - vsak teden izdela vsaj med tri in pet tisoč novih avtomobilov.

Ceste so vse bolj polne avtomobilov. Foto: Shutterstock

Svetovna proizvodnja avtomobilov je rekordno raven dosegla v letih pred koronsko krizo, torej leta 2017 in 2018. Globalno so takrat izdelali 97 milijonov osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, pred desetimi leti okrog 84 milijonov, pred 20 leti pa dobrih 60 milijonov vozil, kažejo podatki Mednarodne organizacije proizvajalcev motornih vozil (OICA).

Globalna proizvodnja avtomobilov se je v zadnjih dveh letih ustavila okrog 79 do 80 milijonov vozil, lani jih je na ceste zapeljalo dobrih 80 milijonov novih.

Tako po cestah danes vozi približno 1,3 milijarde osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Po predvidevanju ameriške administracije za energijo (EIA) bo število vozil do leta 2050 naraslo kar do 2,2 milijarde. Približno tretjino naj bi po projekciji EIA predstavljala električna vozila.

Proizvodnja avtomobilov Sloveniji: vrhunec pred petimi leti, vodilna vloga zdaj razvojnim dobaviteljem

Podobna so bila proizvodna nihanja tudi za tovarne v Sloveniji. Pred 20 leti je v Sloveniji nastalo 118 tisoč vozil, leta 2017 pa v zlatih časih Revoza - takrat so twingu priključili še novo generacijo clia- kar 199 tisoč avtomobilov. Nato pa je po podatkih OICA proizvodnja začela padati. Najprej na 141 tisoč (2020), nato lani le še na 95 tisoč izdelanih avtomobilov.

Medtem ko dolgoročna prihodnost Revoza ostaja negotova, Slovenija na avtomobilskem zemljevidu postaja vse pomembnejši avtomobilski dobavitelj. Ti zagotavljajo 25 odstotkov slovenskega izvoza in deset odstotkov domačega BPD.