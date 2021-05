V Slovenijo prihaja to legendarno letalo #foto

Mednarodno letališče v Mariboru je že več let zatoščiče znamenite letalske zasedbe Flying Bulls iz Salzburga v Avstriji. Ekipa vrhunskih pilotov s s svojimi letali - od lovcev do letal iz druge svetovne vojne - tam pripravlja koerografije za nastope v letošnjem letu. Vsak pilot mora s prikazanim letenjem dobiti zeleno luč za nastope v njihovih formacijah.

Zaradi epidemije jih lani v Maribor ni bilo, zato pa se vračajo prihodnji teden, je poročal letalski portal Sierra5.

Pripadal je letalski legendi

Največja novost ekipe Flying Bulls je letos letalo mustang P51-D. Bojno letalo iz leta 1944 poganja Rolls-Royceov dvanajstvaljni motor z močjo 1.490 “konjev”, doseže pa hitrost vse do 710 kilometrov na uro. To letalo nosi vzdevek “Nooky Booky IV”, njegov lastnik pa je bil znameniti ameriški pilot Bob Hoover.

Bojni pilot iz druge svetovne vojne je bil znan predvsem po prikazih letenja na letalskih šovih, kjer je izpopolnil številne tehnike akrobatskega letenja. Hoover, ki je v starosti 94 let umrl pred petimi leti, je veljal za enega najboljših pilotov vseh časov.

Boeing PT-17 stearman iz leta 1943. Foto: Red Bull

Druga novost ekipe Flying Bulls je tudi dvokrilno letalo boeing PT-17 stearman. Nekoč je bil vojaško trenažno letalo, pozneje pa ga je v floto umestila tudi ameriška mornarica. Avstrijski primerek letala so izdelali že leta 1943.

Flying Bullsi bodo nad Mariborom predstavili tudi svoja ostala že znana letala, med temi lockheed P-38 “lighting”, north american B-25J, chance vought F4U-4 “corsair”, pa tudi dve letali alpha jet in dva akrobatska helikopterja.

Začetki ekipe Flying Bulls segajo v osemdeseta leta. Takrat je tirolski pilot Sigi Angerer za svojo zbirko iskal prva starodobna letala. Našel je tri in jih pripeljal v Avstrijo na obnovo. Tam se je spoznal z Dietrichom Mateschitzem, ustanoviteljem Red Bulla. Ta je bil tudi vedno velik navdušenec nad letali in skupaj sta začela postavljati temelje današnje zasedbe. Podjetje Flying Bulls so sicer ustanovili leta 1999, nekaj let pozneje pa so na letališču v Salzburgu zgradili tudi svoj znameniti Hangar 7.

Flying Bulls v Mariboru:

Foto: Gregor Pavšič

Chance vought F4U-4 "corsair". Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

North american B-25J "Mitchell". Foto: Gregor Pavšič