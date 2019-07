V Evropi konec za ta avto, ki pa ne bo edini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Fordu so potrdili, da bo malček ka+ prihodnje leto deležen penalov na račun izpustov CO2 in da bo zato težko ostal konkurenčen v svojem avtomobilskem razredu, je poročal Autonews Europe.

Ford je lani prodal dobrih 50 tisoč modelov ka+. Dobavo teh vozil do trgovcev bodo končali letos septembra. Na drugi strani bo Ford letos predstavil novo generacijo pume, leta 2023 pa tudi svoj namenski električni avtomobil na osnovi Volkswagnove platforme MEB.

Kaj pa ostali mestni malčki?

Francoski koncern PSA Peugeot Citroen je prav tako napovedal konec prodaje Oplovega malčka karla, tudi peugeot 108 in citroen C1 pa morda ne bosta dobila naslednje generacije. Pri PSA so v preteklosti že namignili, da za tako odločitev obstaja možnost. Obeh malčkov na nekaterih trgih, med njimi je tudi Slovenija, prav zaradi majhne cenovne razlike do razred večjih avtomobilov (peugeot 208, citroen C3) sploh ne prodajajo.

Volkswagnov koncern se je kljub pomislekom o višjih cenah odločil za popolno elektrifikacijo svojih malčkov. Prenovili bodo električnega e-upa, električni pogon pa bosta dobila tudi škoda citigo in seat mii.

Renault za zdaj ostaja brez napovedi o drastičnih spremembah za twinga, kar je povezano tudi s proizvodnimi kapacitetami v novomeškem Revozu.