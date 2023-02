V Evropi bodo Volkswagnu prvič dovolili tak zadek #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo imel letos poleti prenovljeno različico touarega, ta med novosti izpostavlja nove matrične žaromete LED, nadgradnjo šasije in vozniškega prostora, zanimiva novost bo na zadku avtomobila.

Foto: Volkswagen Kot prvi Volkswagnov model bo namreč touareg dobil osvetljen logotip VW na zadku avtomobila. Do zdaj tovrstni svetlobni element na zadku avtomobila v Evropi ni bil dovoljen, drugače je bilo na Kitajskem in v ZDA.

Volkswagen je za zdaj razkril fotografije zakritega touarega, in sicer s testnih voženj visoko na severu. Oblikovne spremembe bodo manjše, saj gre le za prenovo. Spredaj je touareg dobil nove matrične žaromete LED. Vsakega sestavlja 19.200 mikrodiod. Dodali so tudi svetlobni trak med žarometoma.

V notranjosti so obnovili določene sisteme (na primer brezžični CarPlay in Android Auto), ponudili večji zaslon in za polnjenje mobilnih naprav zmogljivejše priključke USB-C.

Še naprej enako velik, v ponudbi tudi bencinski in dizelski V6

Touareg bo še naprej imel enake dimenzije. Dolg bo 4,8 metra, širok 1,9 metra in visok 1,7 metra. Prtljažnik ima do 810 litrov prostornine, pri priključnem hibridu bo prostornina 200 litrov manjša.

Med motorji bo Volkswagen še naprej ponujal tako šestvaljni dizelski motor TDI kot tudi trilitrski šestvaljni bencinski motor TSI. Pri priključnem hibridu bosta na voljo dve različici zmogljivosti. Pri obeh bo kapaciteta baterije znašala dobrih 14 kilovatnih ur.

V Slovenijo bo prenovljeni touareg predvidoma pripeljal letos julija.

Do zdaj so osvetljeni logotip dovolili le na Kitajskem in v ZDA. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen