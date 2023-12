Uvoz rabljenega namesto dragega novega? Taki so trendi v Sloveniji.

Ker so novi avtomobili dragi in je treba nanje praviloma tudi dolgo čakati, je letos spet zraslo število uvoženih rabljenih avtomobilov. Trend avtomobilskega trga priča tudi o umiritvi izvoza novih avtomobilov v tujino. Bruto trg novih avtomobilov, kjer so med znamkami na vrhu Volkswagen, Škoda, Renault, Toyota in Kia, kaže malenkostno rast. Izzivov, ki jih prinašajo tako rabljeni avtomobili kot cenejši kitajski tekmeci in Tesla med električnimi vozili, za trgovce ne bo malo niti leta 2024.

Novi avtomobili so se po koncu epidemije covid-19, ko je trg v primerjavi z letom 2019 močno padel in za takratnimi številkami na evropski ravni še vedno zaostaja za okrog 20 odstotkov, načeloma občutno podražili. To na eni strani trg ohlaja oziroma povzroča določeno stagnacijo pri prodaji novih avtomobilov, obenem pa visoke cene novih še naprej pospešujejo prodajo rabljenih avtomobilov.

Kar 44 odstotkov letos prvič registriranih avtomobilov v Sloveniji je bilo rabljenih, zgolj dobra polovica pa torej novih. S tem podatkom je postregel Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija, vodilnega avtomobilskega trgovca v Sloveniji. Po njegovih podatkih bo letos trg novih osebnih avtomobilov zrasel s 44 na okrog 47 tisoč avtomobilov, trg uvoženih rabljenih pa na 38 tisoč.

Pomembna sprememba v dinamiki trga je veliko manj enodnevnih registracij, ki so predstavljale uvoz v tujino. Pred epidemijo covid-19 je bil delež takega izvoza skoraj 30-odstoten, zdaj je po besedah Ferjančiča zdrsnil na 13 odstotkov.

"Cene so visoke, tudi denar je drag. Kupci se znajdejo in zase že poiščejo ustrezen nov ali rabljen avtomobil. Trgovci pa moramo najti ustrezne odgovore na te izzive," je dodal Ferjančič, ki kljub nehvaležnim razmeram na trgu in zaostrenim maržam pričakuje novo rekordno poslovno leto.

Trg obvladujejo trije veliki

Prevlado na slovenskem avtomobilskem trgu so prevzeli trije veliki trgovci oziroma poslovne skupine. To so Porsche Slovenija, Emil Frey Group (koncern PSA Peugeot Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Honda …) in podjetje Grand Automotive, ki skrbi za znamke Renault, Dacia in MG.

Pri Emil Freyu so predstavili rezultate le za celotno prodajo, ki poleg osebnih vključuje tudi program lahkih gospodarskih vozil. Skupno so jih prodali 9.426. Skupina Emil Frey v Sloveniji zastopa 12 avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil ter obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga. Pri Grand Automotive bodo poslovne rezultate razkrili januarja. Skupina Emil Frey bo po besedah direktorja Joška Tomšiča letos s svojim programom tovornih vozil ustvarila več kot 700 milijonov evrov prihodkov. Porsche Slovenija z osebnimi vozili cilja na okrog 500 milijonov evrov prometa.

Dvajset znamk z največ registracijami v Sloveniji:

prodaja v 2023 tržni delež (%) VOLKSWAGEN 6776 14,69 ŠKODA 5068 10,99 RENAULT 4337 9,40 TOYOTA 3098 6,72 KIA 2409 5,22 PEUGEOT 2312 5,01 HYUNDAI 2194 4,76 DACIA 1873 4,06 CITROEN 1804 3,91 AUDI 1696 3,68 OPEL 1447 3,14 BMW 1425 3,09 MERCEDES 1366 2,96 TESLA 1279 2,77 FORD 1197 2,60 SEAT 1121 2,43 SUZUKI 1086 2,35 FIAT 1044 2,26 MG 757 1,64 MAZDA 598 1,30

vir: Sekcija vozil (januar–november 2023)

Volkswagen ostaja na vrhu, Škoda letos pred Renaultom

Med znamkami je bil po enajstih mesecih na vrhu Volkswagen s 6.776 registracijami. Kljub težavam z dobavami in celo ob zastoju naročil določenih modelov so dosegli več kot 14-odstotni tržni delež. Prihodnje leto pričakujejo več prenovljenih modelov, predvsem pa novi generaciji passata in tiguana.

Škoda v Sloveniji še naprej zaseda visoko mesto, saj je njen slovenski tržni delež nad evropskim povprečjem. Po besedah Petra Podlipnyja, ki vodi znamko v Sloveniji, se lahko Škoda le v redkih državah pohvali s tako visokim tržnim deležem. Prvi adut Škode v Sloveniji je model octavia, ki bo letos najbolje prodajani avtomobil na celotnem trgu. Do konca novembra je imela octavia že 1.352 registracij. Prihodnje leto sledi prenova tega modela.

Čehi bodo očitno celo zasedli drugo mesto na trgu. Po enajstih mesecih so imeli 5.068 registracij, tretjeuvrščeni Renault pa 4.337. Renaultov tržni delež je zdrsnil pod deset odstotkov, tako da nad to mejo ostajata le še Volkswagen in Škoda.

Dvajset avtomobilov z največ registracijami:

prodaja v 2023 Škoda Octavia 1622 Renault Clio 1237 VW T-roc 1055 Renault Captur 1054 Toyota Yaris Cross 1016 Škoda Kamiq 947 Tesla Model Y 880 VW Tiguan 838 VW Taigo 826 Škoda Kodiaq 815 Toyota Corolla 796 Dacia Sandero 775 VW T-Cross 733 Peugeot 2008 730 Hyundai Tucson 728 VW Golf 696 Kia Sportage 693 Dacia Duster 664 Citroen C3 618 Renault Austral 618

vir: Sekcija vozil (januar–november 2023)

Toyota najuspešnejša med neevropskimi znamkami

Trdno zasidrana na četrtem mestu je Toyota, ki tako ohranja vlogo najuspešnejše neevropske avtomobilske znamke. Toyotin glavni adut še naprej ostaja yaris cross, za petouvrščeno Kio pa je letos največ registracij prispeval model sportage.

V prvi dvajseterici prevladujejo evropski avtomobili. Izjeme so Toyotina yaris cross in corolla, ameriška tesla model Y ter korejski modeli hyundai tucson ter že omenjeni kia sportage. Volkswagnov golf je po številu registracij v prvih enajstih mesecih zaključil na 16. mestu (696 registracij).

Trg električnih avtomobilov: "Januarja se je zgodila Tesla …"

Pri električnih avtomobilih so bile v začetku leta razmere na trgu še bolj enakovredne, kot kaže prodajna slika pred zadnjim mesecem. Volkswagen je moral na primer dobaviti še veliko naročenih avtomobilov iz lanskega leta, zato so bili tudi glede prodaje sklepanja novih pogodb optimistični.

"Toda nato se je zgodila Tesla," je priznal Marko Škriba, direktor Volkswagna v Sloveniji. Nekaj strank ni želelo več dolgo čakati na dražjega ID.4 in so izbrali ameriško ponudbo. Prodaja električnih avtomobilov se je pri večini znamk upočasnila oziroma niti še ni zares stekla. Volkswagen bi lahko leto končal s prodajo okrog 800 električnih avtomobilov, želeli so si preseči mejo tisoč avtomobilov.

Tesla edina z več kot tisoč prodanimi električnimi avtomobili

To mejo bo v Sloveniji zanesljivo presegla le Tesla. Do konca novembra so registrirali 1.279 avtomobilov, kar obeta končni izkupiček – odvisno tudi od zagrizenosti trgovcev ob koncu četrtletja, kar je pri Tesli navada – celo več kot 1.400 vozil. S tem bi Tesla presegla triodstotni tržni delež. Na celotnem trgu Tesla s 14. mesta lovi Mercedes in je prehitela znamki, kot sta Ford in Seat.

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Sloveniji:

prodaja v 2023 Tesla Model Y 880 Tesla Model 3 360 VW ID.4 260 Škoda Enyaq 238 VW ID.3 166 Audi Q4 e-tron 155 Peugeot e-208 137 Cupra Born 136 VW ID.5 107 Citoren e-C4 103

vir: Sekcija vozil (januar–november 2023)

Cenejša konkurenca je že spodbudila trg

Tesline januarske pocenitve avtomobilov so bile dejansko eden ključnih dogodkov leta tudi na evropskem in celo globalnem trgu. Teslin model Y bo v Evropi leto bržkone končal kot najbolje prodajani avtomobil absolutno, v Sloveniji pa po enajstih mesecih zaseda sedmo mesto. Da trg očitno deluje, je dokazal odziv nekaterih trgovcev na nižje cene tako Tesle kot tudi prvih kitajskih tekmecev – predvsem znamke MG.

Tako je Cupra posebej za Slovenijo pripravila posebno različico električnega borna s ceno 35 tisoč evrov, z dobro ceno pa je nato uspešno stekla tudi prodaja. Cupra je letos v Sloveniji registrirala 136 bornov. To je nazoren primer, da ob pravi ceni hitro steče tudi prodaja električnih avtomobilov. Nekoč smo take primere (VW e-golf, e-up, škoda citigo-e) že videli.

Podobna taktika se je letos obrestovala Audiju, ki je ponujal finančno zelo ugodno možnost za model Q2. Teh so letos v Sloveniji registrirali 273, Audi pa bo imel letos tržni delež okrog 3,7 odstotka. To bo zadoščalo za prvo mesto med premijskimi znamkami in tudi uvrstitev v prvo deseterico vseh znamk na trgu.