Uresničili so napoved: volvo le do 180 kilometrov na uro

Volvo je lani marca obljubil, da bodo v letošnjem letu omejili maksimalno hitrost na 180 kilometrov na uro. Obljubo so držali in vsak avto, ki bo zapustil tovarno, bo od zdaj "zaklenjen". Švedi s tem sledijo svojemu cilju, da od leta 2020 v njihovem modelu ne bi umrl noben potnik.

Poleg omejene maksimalne hitrosti bo vsak novi volvo zdaj opremljen še s posebnim ključem, ki bo lastniku omogočil, da nastavi dodatne omejitve. Če bo lastnik želel svoj avto posoditi ali pa bo vanj sedel voznik začetnik, bo lahko s tem ključem dodatno znižal maksimalno hitrost ali odstranil možnost izklopa nekaterih varnostnih pripomočkov.

Kako bodo kupci sprejeli te omejitve?

Čeprav je omejitev 180 kilometrov na uro še vedno nad dovoljeno omejitvijo na večini evropskih avtocest, je Volvo ob svoji napovedi poskrbel za kar nekaj razburjenja. Švedi so že pred časom pojasnili, da so pripravljeni na plaz kritik kupcev, a jim je vsako rešeno življenje pomembnejše od tega.

Strokovnjaki za varnost pri Volvu so namreč opozorili, da se večina voznikov ne zaveda nevarnosti velike hitrosti. Varnostna tehnologija, vgrajena v avtomobil, takrat ne more več preprečiti hujših poškodb in smrti v primeru nesreče.

Lastnik lahko s pomočjo posebnega ključa dodatno zniža maksimalno hitrost avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Hitrost ostaja eden glavnih krivcev za smrtne žrtve na cestah

Kljub precej nižjim omejitvam hitrosti je ravno ta največkrat kriva za večje število smrtnih žrtev na cesti. Druga dva dejavnika, ki najbolj krojita usodo na cestah, sta vožnja pod vplivom alkohola in drog ter nepozorna vožnja.

Pri Volvu so se za ta drzen korak odločili, ker je njihova raziskovalna ekipa odkrila, da pri hitrosti 180 kilometrov na uro še lahko zagotavljajo določeno stopnjo varnosti. Čeprav tako rekoč v vseh državah veljajo nižje omejitve, jih vozniki pogosto močno prekoračijo. Pri Volvu so se zato odločili za hitrostno omejitev, kot pravijo, vsako rešeno življenje upravičuje to odločitev.