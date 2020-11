Uradno: VW obupal nad gradnjo tovarne v Turčiji

Volkswagen je lansko poletje uradno potrdil, da bodo pričeli z gradnjo nove 1,3 milijarde vredne tovarne v Turčiji. Po nekaj mesecih so zaradi turških vojaških akcij podvomili o pravilnost svoje izbire, letos poleti pa so se zaradi epidemije odločili in prekinili vse aktivnosti v Turčiji. Kot je potrdil Herbert Diess bodo sedaj raje vložili v slovaško tovarno, jo nadgradili in v njej pričeli izdelovati nove modele.

Herbert Diess, predsednik uprave skupine Volkswagen je v pogovoru za Automobilwoche potrdil novico izpred nekaj mesecev, tovarne v Turčiji ne bodo gradili. Volkswagen je imel z novo tovarno v Turčiji velike načrte, a že pri načrtovanju so naleteli na mnoge težave. Zaradi nestrinjanja s turško politiko vojaškega vmešavanja v Siriji so lani oktobra ustavili aktivnosti glede tovarne, zdaj pa jo je očitno odnesla epidemija covid-19.

Razširili bodo obstoječo slovaško tovarno

Volkswagen bo namesto nove tovarne na obstoječi slovaški tovarni zgradil dodatno proizvodno linijo in karoserijsko delavnico ter tako ustrezno razširil tovarno, kjer sedaj izdelujejo večino svojih prestižnih SUV-jev. Ob touaregu, Q7, Q8 in cayenne izdelujejo še karoserije za bentley bentaygo in mestni trojček up, citigo in mii.

Na dodatni proizvodni liniji bodo pričeli izdelovati še novo generacijo volkswagen passata in škodo superb, ki bosta na ceste zapeljala leta 2022. Kot je pojasnil Diess zaradi njihove odločitve pričakujejo upad prodaje svojih avtov v Turčiji.