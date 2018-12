Uradno: Porsche bo vpoklical 75 tisoč panamer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche mora vpoklicati 74.585 panamer izdelanih med 21. marcem 2016 in 6. decembrom 2018 zaradi programske napake, ki lahko povzroči prenehanje delovanja servo ojačevalnika.

Popravilo bo trajalo približno eno uro

Zaradi programske napake obstaja možnost, da v avtomobilu preneha delovati servo ojačevalnik za določeno časovno obdobje. Če se to zgodi je potrebno za vrtenje volana bistveno več moči.

Lastniki, ki so jih o napaki že obvestili in povabili na obisk v servisno delavnico bodo brez svojega avtomobila uro. V tem času bodo pri Porscheju kontrolno enoto reprogramirali in naložili najnovejše podatkovne programe.