''Umazana'' energija: Švedi želijo to popraviti

Zaradi zahtev držav po zmanjševanju emisij in vse večjih pričakovanj kupcev bo v prihodnjih letih prodaja električnih avtomobilov še naprej hitro rasla. A ta hitra rast prodaje prinaša številne izzive, ne le povečanje porabe električne energije in razvoj polnilne infrastrukture, temveč bo vse večja potreba po gromozanskih količinah kobalta, ki se ga uporablja za izdelavo litij-ionskih baterij.

Kobalt je ključna komponenta v polnilnih baterijah - torej pomemben del vsakega električnega avtomobila in pametnega telefona. Trenutno kar 60 odstotkov kobalta za globalne trge prihaja iz Vzhodnega Konga, kljub višanju cene zaradi gromozanskega povpraševanja pa približno 255 tisoč delavcev v rudnikih te države še vedno dnevno zasluži manj kot 1,5 evra na dan. Še več, več kot 35 tisoč teh delavcev je otrok, mlajših od 14 let, ki dnevno zaslužijo manj kot evro. Pojavlja se tudi vse več govoric o ilegalnem rudarjenju, množičnemu kršenju človeških pravic in korupciji na ravni celotne države.

Podjetja morajo postati prepričana o izvoru rudnin

Lani je ravno zaradi nespoštovanja človekovih pravic 14 družin iz Vzhodnega Konga v ZDA vložilo tožbo proti Applu, Lani je zaradi nespoštovanja človekovih pravic 14 družin iz Vzhodnega Konga v ZDA vložilo tožbo proti Applu, ​​​​​​​Alphabetu (Google) in Microsoftu. Foto: Reuters Alphabetu (Google) in Microsoftu. Družine trdijo, da so bili njihovi otroci težko poškodovani ali ubiti med delom v rudnikih kobalta ter so ta podjetja vedela, da v rudnikih, kjer pridobivajo iz njih ta redek mineral, delajo tudi otroci. Čeprav so vsi trije tehnološki velikani zavrnili krivdo in potrdili njihovo zavezanost k odgovornemu pridobivanju rudnin, je to opozorilo tudi za avtomobilske proizvajalce.

Številni še vedno pridobivajo surovine od zunanjih dobaviteljev, kar je na koncu problematično, saj ne vedo, kako jih pravzaprav pridobivajo. Številni se zatekajo k tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in tako zagotavljajo sledilnost kobalta tudi za vnaprej, ko bo ta uporabljen v prihodnjih modelih.

Prvi je nov način uporabil Volvo, drugi sledijo

Švedi so se povezali z LG Chem in CATL, velikima dobaviteljema litij-ionskih baterij, in začeli razvoj tehnologije veriženja blokov. Ne dolgo nazaj so skupaj investirali v podjetje Circulor, ki jim bo pomagalo pri razvoju. Martina Buchhauser, vodja nabave pri Volvu, je za Autocar potrdila, da ''že delamo z neprofitno organizacijo v Vzhodnem Kongu in s tem pomagamo zaščititi delavce. Že dolgo časa je bilo v naših načrtih, da sledimo, od kje prihaja kobalt za naše avtomobile, toda do zdaj nismo imeli tehnologije, da bi to v resnici lahko delali.''

Volvo želi s pomočjo tehnologije veriženja blokov zagotoviti sledilnost vsakemu kilogramu izkopanega kobalta in s tem preprečiti zlorabe. Foto: Volvo ​​​​​​​

Blokovna veriga je dejansko digitalna knjiga, sestavljena iz niza zapisov, ki so med sabo povezani in zaščiteni s kriptografijo. Za vsak prenos se ustvari zapis, ki ga ni mogoče spremeniti, kar omogoča neodvisno preverjanje in revizijo.

S pomočjo veriženja blokov bo Volvo lahko imel nadzor nad lokacijo materiala, njegovo maso in velikostjo, verigo lastništva in informacijo, ki bo prikazovala, ali vse vpletene strani dosegajo potrebne standarde in smernice. ''Lahko gremo po celotni dobavni verigi vse do jedra dobaviteljev. To pomeni, da lahko označimo prav vsak korak v proizvodnji baterije, vse do individualnega rudnika, iz katerega je prišel kobalt.''

Razvoj veriženja blokov so začeli tudi pri Fordu in Volkswagnu. S to tehnologijo seveda ne bodo rešili vseh težav, a tako kot se povečuje povpraševanje po kobaltu, se lahko povečujejo tudi kršitve človekovih pravic. Veriženje blokov je lahko ključno orodje, ki bo pomagalo zaščititi delavce ne le v Vzhodnem Kongu, temveč tudi v drugih rudnikih na svetu.