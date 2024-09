Tudi na prvo septembrsko nedeljo ne gre brez zastojev

Tudi na prvo septembrsko nedeljo, ki je kljub začetku meteorološke jeseni v znamenju poletne vročine, ne gre brez gostega prometa z zastoji. Ti so še vedno pred predorom Karavanke in mejnim prehodom Šentilj ter na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, na cestah v slovenski Istri so se razmere medtem umirile.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključka Novo mesto zahod.

Na vipavski hitri cesti je promet oviran med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Vrtojbi.

Zastoji so gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod in Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Lesce. Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo, zaradi zastoja na avstrijski strani.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti občasno pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava proti Ljubljani in Mariboru, pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Šentilj-stari prehod Šentilj.

Cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka bo do polnoči zaprta med Šembijami in Gabrjem.

V ponedeljek med 14.30 in 20.30 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.

Cesta Ljubljana-Ig bo zaradi asfaltiranja do ponedeljka do 4. ure zaprta v križišču Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Stanje na cestah:

Zastoji: