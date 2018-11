Trumpova vojna proti evropski avtoindustriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz je letos v ZDA prodal okrog 59 tisoč avtomobilov, ki so jih tja uvozili iz Evrope.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je po nedavnem obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozoril, da se premirje trgovskega sporazuma med ZDA in EU bliža koncu. Ameriško pristojno ministrstvo mora do februarja pripraviti predlog morebitnih novih uvoznih dajatev. Trump je v preteklosti grozil z dodatnimi 25-odstotnimi uvoznimi davki, ki bi še posebej prizadeli evropsko avtomobilsko industrijo, je poročal Bloomberg.

Evropski avto bi v ZDA lahko stal 10 tisoč evrov več

Iz Evropske unije so lani v ZDA izvozili 1,1 milijona osebnih avtomobilov. Med temi je bilo lani največ vozil znamk Audi, Porsche in BMW. Evropska komisija je junija ocenila, da bi napovedane dajatve lahko stale evropske proizvajalce 58 milijard evrov. V Evropi izdelan avtomobil bi na trgu v ZDA lahko stal dodatnih deset tisoč evrov. Podobne razmere za avtomobilske proizvajalce danes že veljajo na Kitajskem. Kdor si tam še ni postavil tovarne, cenovno ne more biti konkurenčen.

Avtomobilski proizvajalci imajo tovarne tudi v ZDA. BMW izdela 70 odstotkov svojih športnih terencev, Mercedes-Benz pa približno tretjino. Honda skoraj 90 odstotkov svojih vozil za trg v ZDA tam tudi izdela, pri Toyoti pa delež teh vozil znaša okrog 50 odstotkov.

Prodaja v Evropi izdelanih avtomobilov v ZDA:

Ocenjena prodaja 2018 v ZDA Jeep renegade 102 tisoč Mercedes GLC 59 tisoč Honda civic 54 tisoč BMW serije 3 48 tisoč BMW serije 5 42 tisoč Mercedes razred E 36 tisoč Audi Q7 34 tisoč BMW serije 4 33 tisoč Audi A4 30 tisoč BMW X1 29 tisoč

