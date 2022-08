Trikrat zmagal v Sloveniji, zdaj najhitreje še na slavno ameriško goro

Prenovljeni lamborghini urus je na vrh slavne gore Pikes Peak pripeljal v desetih minutah in 32,06 sekunde. Za volanom zamaskiranega športnega terenca je sedel Simone Faggioli, Pirellijev testni voznik in trikratni zmagovalec slovenske gorsko-hitrostne dirke v Ilirski Bistrici.

Doslej je do cilja na nadmorski višini 4.302 metrov najhitreje med športnimi terenci pripeljal bentley bentayga, toda lamborghini je 20-kilometrski vzpon premagal 17 sekund hitreje. Italijani rekorda sicer niso postavili v času uradne dirke na Pikes Peak, vendar so celotno vožnjo nadzorovali organizatorji te dirke in ob koncu vožnje tudi uradno potrdili rekord.

Za zdaj še v kamuflažni obleki

Pri Lamborghiniju zaenkrat ne razkrivajo, kakšne posodobitve je dobil prenovljeni urus, ki ga bodo v celoti razkrili enkrat proti koncu avgusta. Italijani so potrdili le to, da ga je v hrib poganjal osemvaljni motor z dvema turbinama. Poleg standardnih dodatkov, kot so varnostna kletka, šesttočkovni varnostni pasovi, školjkasti sedeži in gasilni aparat, je imel urus še nekaj skrivnih orožij. Nanj so nataknili napol dirkalne pnevmatike Pirelli P Zero Trofeo R in vozil ga je Simone Faggioli. Italijanski voznik je velik pečat pustil tudi v Sloveniji, saj je kar trikrat zmagal na gorsko-hitrostni dirki v Ilirski Bistrici.

Foto: Lamborghini