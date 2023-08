Tretji direktor v dveh letih, resne težave? Fokus Kitajcev spet Evropa.

Aiways, avtomobilski proizvajalec z letnico "rojstva" komaj v letu 2017, je izvršnega direktorja dvakrat zamenjal že lani. Zdaj so na čelo postavili še tretjega, in sicer Huga Zhuja, ki mu bo v prehodnem obdobju pomagal tudi ustanovitelj družbe Samuel Fu. Ta je obenem tudi predsednik Aiwaysa.

Zhu bo pri Aiwaysu poskrbel za vitkejšo organizacijsko strukturo, želi si bolj prilagodljivo delovno okolje s hitrejšim odzivanjem na potrebne spremembe. Zhu bo v osredje spet odločneje postavil prodor Aiwaysa na trge na drugih celinah, kjer je v ospredju tudi Evropa.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za razliko od nekaterih drugih kitajskih proizvajalcev, kot so Nio, Xpeng in BYD – vsi ti so najprej svoj posel organizirali na kitajskem trgu in šele po tamkajšnjem uspehu načrtovali širitev zunaj Azije – je Aiways v ospredje nemudoma postavil globalno širitev.

Toda ko je eden od investitorjev v Aiways želel drugačno usmeritev, to pa je pospremil tudi takratni izvršni direktor Zhang Yang, nekdanji izvršni direktor tudi pri družbi Nio, je začetek lanskega leta v ospredje prišel kitajski trg.

Ta poteza očitno ni bila uspešna, saj se je Aiways znašel v finančnih težavah. Kitajski mediji so nedavno poročali, da od februarja ne deluje tovarna v Shangrau in da tam torej že več mesecev ne izdelujejo novih avtomobilov. Eden od investitorjev Chen Xuanlin, ki je v Aiways vložil več sto milijonov dolarjev, naj bi se umaknil iz finančne strukture Aiwaysa. Novo vodstvo tako z novimi investitorji zdaj išče nov zagon in proizvodnja v tovarni se bo predvidoma nadaljevala v "nekaj tednih".

Foto: Aiways

Usmeritev novega izvršnega direktorja Zhuja bo spet vezana predvsem na trge zunaj Kitajske. Aiways je kot znamka že prispela v Evropo in tudi Slovenijo, resda pa še z omejeno ponudbo in tudi dokaj skromnimi prodajnimi številkami. Njihov električni športni terenec U5 nudi dobro razmerje med zelo prostornim vozilom, dometom in ceno, tehnološko pa je to vendarle že dokaj star avtomobil in čaka naslednika.

To bo njegova kupejska izvedba U6, ki bo tudi v notranjosti že veliko naprednješa. Kdaj bo ta avtomobil dejansko pripeljal v Evropo, sodeč po zadnjih organizacijskih spremembah ni še natančno znano.

Kitajska znamka z veliko evropskega tehničnega znanja

Že med testom aiwaysa U5 smo poročali o tem, da je to resda v javnosti še povsem nepoznana avtomobilska znamka, ki pa ima pod karoserijo izjemno veliko evropskega tehnološkega znanja.

Baterije resda izdelujejo na Kitajskem – konkretno CATL, največji svetovni proizvajalec baterij – in tudi zasnovo baterij so pri Aiwaysu patentirali sami. Toda pod karoserijo je v prvi vrsti zelo preizkušeno znanje mnogih velikih avtomobilskih dobaviteljev iz Evrope. Celoten volanski sistem zagotavlja nemški Bosch, zasnovo gole karoserije (52 odstotkov aluminija) so opravili pri nemškem Benteler Automotive, varjenje in s tem povezane postopke pri švicarski družbi Georg Fischer. Med večjimi dobavitelji je tudi Grupo Antolin, največji španski avtomobilski dobavitelj, in švicarski Autoneum, ki je specializiran za materiale in izdelavo notranjosti. Tovarno v Shangrau, v katero so vložili 1,7 milijarde evrov, so pomagali na moderne standarde industrije 4.0 razviti pri nemškem Siemensu, zahvaljujoč švicarsko-švedskemu dobavitelju robotike ABB ima tovarna kar 90-odstotno stopnjo avtomatizacije. Lakirnico je postavil nemški Eisenmann, proizvodno linijo pa prav tako nemški strojni specialisti Dürr.