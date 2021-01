Toyotin novi adut za Le Mans, prihaja tudi serijski superšportnik

Toyotin novi dirkalnik GR010 je pripravljen na nove zmage. Čez dve ali tri leta bo konkurence še mnogo več. Prihajajo Peugeot, Audi in Porsche, Toyota bo vztrajnostnim dirkam zvesta vsaj še do leta 2025.

Toyotin novi dirkalnik GR010 je pripravljen na nove zmage. Čez dve ali tri leta bo konkurence še mnogo več. Prihajajo Peugeot, Audi in Porsche, Toyota bo vztrajnostnim dirkam zvesta vsaj še do leta 2025. Foto: Toyota

Svetovno prvenstvo v vztrajnostnih dirkah dobiva nov zagon in kot prva se je pravilom prilagodila Toyota. Razkrili so nov dirkalnik GR010, na podlagi katerega bodo na ceste poslali tudi serijsko različico tega superšportnika.

Toyota je včeraj razkrila tako zunanjo podobo tovarniških yarisov WRC za svetovno prvenstvo v reliju, kakor tudi svoj povsem nov hibridni dirkalni avtomobil za svetovno prvenstvo vztrajnostnih dirk WEC. To je dirkalnik z oznako GR010 in nadomešča starega TS050.

Z njim so zmagali v zadnjih treh letih v Le Mansu, z novimi pravili – ta so usmerjena v omejevanje stroškov – in napovedano novo konkurenco (Peugeot, Porsche, Audi) pa Toyoto kmalu čakajo še večji izzivi.

Motor večje prostornine, pogon na vsa štiri kolesa, moč omejena na 670 "konjev"

Toyotin vztrajnostni dirkalni avtomobil ima zdaj štirikolesni pogon. Osnova je 3,6-litrski motor V6 z močjo 500 kilovatov, na sprednji osi pa je še elektromotor z močjo 200 kilovatov. Zaradi pravil FIA je skupna moč pogona omejena na 500 kilovatov (670 "konjev"). Dirkalnik so razvili v športnem oddelku v nemškem Kölnu, hibridni pogon pa na Japonskem (Higashi-Fuji).

To je 32 odstotkov manj kot pri predhodniku, kjer so uporabili še 2,4-litrski turbomotor V6. V primerjavi s starim dirkalnikom je novi na klasičnih dirkališčih na krog počasnejši za štiri ali pet sekund, v Le Mansu bodo na krog počasnejši za 10 sekund. Z novim dirkalnim avtomobilom so do zdaj naredili okrog šest tisoč testnih kilometrov.

GR010 je sicer dolg 4,9 metra (25 centimetrov daljši od prehodnika), širok je kar dva metra in visok 1,1 metra. Od predhodnika je tudi težji, njegova masa znaša 1.060 kilogramov. To je 162 kilogramov več kot prej. Foto: Toyota

Toyotin serijski superšportnik je še koncept. Foto: Toyota

Če bodo razmere, povezane z novim koronavirusom, to dovoljevale, se bo letošnje svetovno prvenstvo začelo 19. marca v Sebringu (ZDA). Vrhunec leta bi morala biti 24-urna dirka v Le Mansu (12. in 13. junij).

Na ceste prihaja tudi superšportna cestna različica

Toyotin dirkalnik za svetovno prvenstvo WEC pa je zanimiv tudi zaradi neposredne povezave z novim Toyotinim superšportnikom. Na voljo bo namreč tudi cestna različica dirkalnika, za katerega za zdaj natančni podatki še niso znani. Predvidoma bodo za pogon uporabili 2,4-litrski motor V6. Prav tako še ni znano, kdaj lahko ta avtomobil pričakujemo na cesti in kdaj bodo začeli zanj zbirati prednaročila.

Potrdili pa so, da so končni zunanji videz dirkalnika uskladili s potezami prihajajočega (malo)serijskega avtomobila. Ta superšportnik bo pri Toyoti predstavljal vrh ponudbe serije Gazoo Racing. Svetovno prvenstvo v vztrajnostnih dirkah dobiva nov zagon in kot prva se je pravilom prilagodila Toyota. Razkrili so novi dirkalnik GR010, na podlagi katerega bodo na ceste poslali tudi serijsko različico tega superšportnika.