Toyota bo popestrila svojo prodajno uspešnico #foto

Toyota yaris cross je aktualni zmagovalec izbora Slovenski avto leta in tudi sicer eden najuspešnejših modelov Toyote na evropskem avtomobilskem trgu. V prvi polovici letošnjega leta so jih v Evropi prodali več kot 77 tisoč, kar jim je v segmentu B-SUV zagotovilo 7,7-odstotni tržni delež. V primerjavi s klasičnim yarisom si različica cross skoraj deli enak obseg prodaje.

Foto: Gregor Pavšič

Nov paket opreme GR sport, ki navdih kajpak išče v uspehih iz svetovnega prvenstva v reliju in “pravih” avtomobilih z oznako GR, prinaša kompaketnemu križancu predvsem še nekaj več drznosti in dinamičnosti. Tej smo v klasični različici pri yarisu cross do zdaj nekoliko oporekali, saj avtomobil notri ni tako drzno oblikovan kot navzven.

GR sport prinaša 18-palčna kolesa, nov zadnji difuzor, več napisov GR Sport, v notranjosti pa novo sivo oblazinjenje z rdečimi šivi.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič