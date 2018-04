Tovornjakar v most: Uničil je luksuzni SUV

Uničeni športni terenec po trčenju ob most. Foto: GMP Traffic

Zgodilo se je pri Boltonu v Angliji, kjer je voznik tovornjaka s prikolico dostavljal nove avtomobile njihovim kupcem. Potem ko je enega med njimi predal novi lastnici, je v zgornjem delu prikolice pozabil nastaviti višino vozil in se kmalu zatem zaletel v most nad cesto. Pri tem je uničil vsaj dva avtomobila, med njimi tudi novega range roverja velarja. Temu luksuznemu športnemu terencu je ob trčenju odrezalo streho.

Voznik tovornjaka je bil nepoškodovan, prav tako so pozitivno ocenili tudi zdajšnjo strukturno trdnost mostu. Voznik je s strani policije dobil globo za neprevidno vožnjo. Po njegovih besedah ga je ob prehodni dostavi zmotila ena izmed voznic, ki ga je prosila za premik tovornjaka in nato je pozabil nastaviti višino zgornje platforme na prikolici.

One from yesterday - #M61 Motorway, car transporter driver fails to lower top deck and collides with bridge resulting in turning this Range Rover into a none factory build convertible! Driver reported for due care. @NWmwaypolice pic.twitter.com/SqSj0ctfmw