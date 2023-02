TOP 10 rabljenih vozil s samodejnim menjalnikom

Oglasno sporočilo

Rabljeni avtomobili - nakup rabljenega vozila ne sme biti loterija. Tudi če je vozilo rabljeno, mora biti varno in zanesljivo, česar se pri Porsche Inter Auto še kako zavedajo. Kupcu dajo v roke preverjen in zanesljiv avtomobil, ki povsem ustreza njegovim zahtevam in potrebam. In zato so vsa vozila, ki jih lahko kupec najde na njihovi strani porscheinterauto.net , skrbno pregledana, ponudba pa je zelo široka. Tako široka in bogata, da se mora kupec najprej dobro seznaniti s svojimi željami in potrebami.

Foto: Porsche Inter Auto

Med željami pa bi lahko bil tudi samodejni menjalnik. Američani so prednosti tega menjalnika ugotovili že pred desetletji, v zadnjih letih pa se vedno bolj uveljavljajo tudi na evropskih cestah. Še posebej po tem, ko je koncern VAG razvil in začel v vozila vgrajevati sloviti menjalnik DSG z dvema sklopkama. Odlikujeta ga mirno in hitro delovanje brez nepotrebnega "cukanja" ter nadvse ekonomična vožnja, ki je lahko tudi dinamična ali ležerno varčna. Ta menjalnik dejansko zmore vse, zato je ponudba teh menjalnikov bogata, za vas pa so izbrali deset vročih avtomobilov, ki jim do še več udobja pomaga ravno samodejni menjalnik.

Rabljena vozila pri Porsche Inter Auto - prednosti: videopredstavitev tehničnega stanja,

do 1.000 evrov popusta ob financiranju,

do 500 evrov popust ob menjavi vozila,

preverjanje 250 kontrolnih točk,

servisni bon do 100 evrov,

online nakup in podpis pogodbe. Želite več informacij? Pokličite na 041 392 204 . Z veseljem vam bomo pomagali.

TOP 10 rabljenih vozil

SEAT Ateca 1.5 TSI DSG Style

Foto: Porsche Inter Auto Ena najbolj vročih ponudb je SEAT Ateca . Seveda opremljena s samodejnim menjalnikom DSG. Ima samo 20 tisoč prevoženih kilometrov, bila je redno vzdrževana in in je vrhunsko ohranjena.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

VW T-Roc 2.0 TSI DSG 4MOTION

Foto: Porsche Inter Auto VW T-Roc ponuja veliko prostora in tudi dinamiko. Z vsega 21 tisoč prevoženimi kilometri ter veliko varnostne in udobnostne opreme, preverjeno zgodovino in odličnim stanjem.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Hyundai Ioniq Premium

Foto: Porsche Inter Auto Hyundai Ioniq je električen avtomobil prihodnosti. Sodobno oblikovan ima 143.800 prevoženih kilometrov, prostorno potniško kabino in še veliko več.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

VW Tiguan 2.0 TDI DSG Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto VW Tiguan je prestižnejši večji križanec, vrhunsko ohranjenega in z malo manj kot 144 tisoč kilometri si ga lahko omislite z več kot zvrhano mero udobja.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Audi A4 Avant 35 TDI Sport

Foto: Porsche Inter Auto Dinamično oblikovan prestižni karavan Audi A4 Avant z veliko prostora in več kot izrazitim zunanjim videzom, malo manj kot 78 tisoč prevoženimi kilometri, vozilo je bilo redno servisirano, pred prodajo pa so ga seveda pregledali strokovnjaki.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

BMW serija 5 Touring 520d xDrive

Foto: Porsche Inter Auto Veliki karavan BMW serije 5 je avtomobil, s katerim lahko vsem poveste veliko. Odličen avtomobil za družine ali res dolge poslovne poti z le 48 tisoč prevoženimi kilometri je na voljo s preverjeno zgodovino in je v zelo dobrem stanju.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

VW Passat Variant 2.0 TDI Elegance

Foto: Porsche Inter Auto VW Passat Variant je odličen avto, ki ponuja veliko prostora s 603 litri velikim prtljažnikom in veliko udobja, predvsem pa lahko računate na odlično razmerje med uporabnostjo in stroški. Z vsega 14.250 prevoženimi kilometri je naravnost idealen družinski ali službeni avtomobil.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Seat Leon ST 2.0 TDI DSG Xcellence

Foto: Porsche Inter Auto SEAT Leon je odlična izbira za vse, ki potrebujejo veliko prostora. Na voljo vam je kot karavan z malo prevoženimi kilometri, je odlično vzdrževan in po pregledu strokovnjakov zares enkraten nakup.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Foto: Porsche Inter Auto Škoda Octavia Combi je vedno vrhunska izbira. Tukaj vam je na voljo po ugodni ceni iz programa OutletCars. Odlična praktičnost, redno vzdrževana in z opravljenim pregledom strokovnih serviserjev.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Škoda Karoq 1.6 TDI DSG Style

Foto: Porsche Inter Auto Škoda Karoq je odličen vsestranski športni terenec. V tej ponudbi vam je na voljo z odlično opremo in prevoženimi le 135.834 kilometri, vrhunsko ohranjen in vseskozi redno vzdrževan.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 evrov popusta ob fin. in zav. (RV BON)*

500 evrov popusta ob menjavi vozila*

Foto: Porsche Inter Auto

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Pri podjetju Porsche Inter Auto vam omogočajo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu novega rabljenega vozila. Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Natančna videopredstavitev tehničnega stanja,

osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.