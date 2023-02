TOP 10 rabljenih vozil do 10.000 €!

Oglasno sporočilo

Foto: Porsche Inter Auto

Nakup avtomobila je vedno povezan s treznim razmislekom, pa čeprav seveda v določeni meri na odločitev vpliva tudi srce. Glede na ponudbo in povpraševanje, ki je trenutno izredno veliko, pa kupec vseeno ne sme biti v podrejenem položaju, zato velja zaupati strokovnjakom.

Na portalu porscheinterauto.net so tehnično preverjeni avtomobili na enem mestu. Kaj torej lahko kupec dobi za deset tisoč evrov? Zelo veliko, kljub temu pa smo dodali tudi nekaj vozil, ki so nekoliko dražja, a vseeno predstavljajo odličen nakup.

Rabljena vozila pri Porsche Inter Auto – prednosti: - videopredstavitev tehničnega stanja

- do tisoč evrov popusta ob financiranju

- do 500 evrov popusta ob menjavi vozila

- preverjanje 250 kontrolnih točk

- servisni bon do sto evrov

- spletni nakup in podpis pogodbe Želite več informacij? Pokličite na 041 392 204 . Z veseljem vam bomo pomagali!

TOP 10 Rabljenih vozil

VW Passat Variant 1.6 TDI BMT Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto VW Passat Variant 1.6 TDI BMT Comfortline ima 187 tisoč prevoženih kilometrov ter močan dizelski motor. Je redno vzdrževan, zagotavlja veliko prostora in udobja za zelo zmeren denar. Vozniki, ki se vozijo na daljše razdalje, bodo cenili tudi varčnost.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Golf Variant 1.6 TDI Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto VW Golf Variant 1.6 TDI BMT Comfortline slovenskega porekla je še en praktičen model, ki zaradi dizelskega motorja s 77 kilovati zagotavlja nadvse ekonomično vožnjo. Vozilo ima nekoliko več prevoženih kilometrov, a je seveda skrbno pregledano.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Up! 1.0 move up

Foto: Porsche Inter Auto VW Up! 1.0 move up je odlično mestno vozilo, ki se znajde povsod in zagotavlja veliko veselja pri vožnji. Živahen enolitrski bencinski motor s 44 kilovati je varčen. S samo 67 tisoč prevoženimi kilometri in preverjenimi servisi je odličen nakup.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Golf 1.4 TSI Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto VW Golf 1.4 TSI Comfortline slovenskega porekla – zanesljiv in udoben, sodoben in dinamičen. Trpežni 90-kilovatni bencinski motor zagotavlja več kot spodobne vozne lastnosti, prevoženih pa ima 237 tisoč kilometrov, a je zelo vzdrževan.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Citroën C4 Grand Picasso BlueHDi 120 S S Live Avt.

Foto: Porsche Inter Auto Citroen C4 Grand Picasso BlueHDi 120 S Live Avt. – za vse, ki iščete veliko prostora in udobje. Z 88 kilovatov močnim varčnim dizelskim motorjem ter samodejnim menjalnikom je idealno družinsko prevozno sredstvo – redno vzdrževano in pregledano.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Fabia Combi 1.4 TDI Ambition

Foto: Porsche Inter Auto Škoda Fabia Combi 1.4 TDI Ambition – idealna kombinacija. Velik prtljažnik, prostorna potniška kabina, varčen motor in zanesljivost, vse, kar sodoben popotnik na cesti potrebuje. Preverjen, redno vzdrževan.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Škoda Rapid SB 1.0 TSI Ambition

Foto: Porsche Inter Auto Škoda Rapid 1.0 TSI je zanimivo štirivratno vozilo z znano tehnologijo in slovenskega porekla. Zagotavlja ustrezno prostornost in udobje, z malo manj kot 119 tisoč prevoženimi kilometri je zelo zanimiva rešitev, tudi z varčno porabo.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

VW Golf Variant 1.6 TDI Comfortline

Foto: Porsche Inter Auto VW Golf Variant 1.6 TDI Comfortline je karavanska različica navadnega Golfa. Samo dobrih 60 tisoč prevoženih kilometrov in zanesljivi dizelski motor. Je zelo praktičen in redno vzdrževan, pregledali pa so ga strokovni serviserji.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Seat Leon ST 2.0 TDI DSG Xcellence

Foto: Porsche Inter Auto SEAT Leon predstavlja odlično izbiro za vse, ki potrebujejo veliko prostora. Ta vam je na voljo kot karavan z malo prevoženimi kilometri, je odlično vzdrževan, pregledali so ga strokovnjaki, zato predstavlja zares enkraten nakup.

Ugodnejša akcijska cena:

1.000 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Dacia Dokker 1.5 dCi 75 Ambiance

Foto: Porsche Inter Auto Dacia Dokker – kdor potrebuje zanesljiv in sodoben, pa vendar cenovno ugoden dostavnik, ne bo mogel mimo Dacie Dokker 1.5 dCi 75 Ambiance. Ta vozila veljajo za delovna vozila, kar pa ne pomeni, da niso udobna, predvsem pa so to vozila, na katera se velja zanesti.

Ugodnejša akcijska cena:

700 € popusta ob financiranju in zavarovanju (RV BON)*

500 € popusta ob menjavi vozila*

Foto: Porsche Inter Auto

Ekskluzivne prednosti pri Porscheju Pri podjetju Porsche Inter Auto vam omogočajo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu svojega novega rabljenega vozila. Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Natančna videopredstavitev tehničnega stanja,

osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo,

preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus do 24 mesecev,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

servisni bon do 100 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.