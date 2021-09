To je novi kia sportage: pravijo, da je narejen po okusu Evropejcev #foto

Kia je pokazala peto generacijo modela sportage, ki je namenjen evropskemu trgu in ga bodo premierno razkrili na prihajajočem avtosalonu v Münchenu. Kot pravijo Korejci so zunanjo obliko priredili željam evropskih kupcev, prav tako pa so našim željam prilagodili pogonske opcije. Na slovenske ceste bo novi sportage zapeljal na začetku prihodnjega leta.

Sportage za evropski trg je sicer zelo podoben modelu, ki je namenjen drugim globalnim trgom, a je od njega krajši za 133 milimetrov. V dolžino bo tako evropski sportage meril 4.515 milimetrov, kar je dimenzijsko podobno Volkswagnovemu tiguanu. Vsekakor bo novi sportage na cesti izstopal. Nov nos vozila še naprej krasi znamkina prepoznavna maska hladilnika, ki je sedaj znatno večja in širša. Nemogoče je spregledati tudi dnevne led luči v obliki črke C in ločene matrične žaromete potisnjene povsem v kot karoserije.

Velikanski oblikovni premiki tudi v potniški kabini

Pri Kii niso z drzno zasnovo spremenili zunanjosti, temveč so si upali več tudi v potniški kabini. Na sredini armaturne plošče je 12,3 Drzne oblikovne rešitve so vidne tudi zadaj. Foto: Kia palčni večopravilni zaslon, na osrednjem grebenu integrirano vrtljivo stikalo za samodejni menjalnik. Za volanskim obročem so vgrajeni 12,3-palčni digitalni merilniki. Upravljanje klimatske naprave bo potekalo preko digitaliziranih fizičnih stikal. Celotna notranjost tako deluje moderno in sveže.

Kot pravijo pri Kii imajo potniki v drugi vrsti 996 milimetrov prostora za kolena in 998 milimetrov prostora za glave. Prtljažnik ima prostornino 591 litrov, sedeži se zložijo v razmerju 40:20:40 in ob podrti celotni klopi nastane 1.780 litrov velik prtljažnik prostor.

Pisana izbira pogonov - od dizla do priključnega hibrida

Pod pokrovom motorja bo možno izbrati marsikaj. Priključno-hibridni sportage bo poganjal 1,6-litrski turbo bencinski motor in 67-kilovatni elektromotor, ki ga bo poganjala litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,8 kilovatne ure. Skupna sistemska moč bo 195 kilovatov. Zaenkrat še ni podatka o električnem dosegu.

Samopolnilni hibrid bo poganjal enak 1,6-litrski bencinski motor in elektromotor z 44 kilovati, a ima vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 1,49 kilovatne ure. Sistemska moče se pri hibridu ustavi pri 169 kilovatih. Na voljo bo tudi blago-hibridni 1,6-litrski bencinski motor T-GDI s 110 ali 132 kilovati. Na voljo bo tudi 1,6-litrski dizelski motor z 84 ali 100 kilovati. Pri vseh motornih opcijah bo na voljo 7-stopenjski samodejni ali 6-stopenjski ročni menjalnik.

Nova arhitektura, novi varnostni sistemi

Sportage sloni na arhitekturi N3, ki je bolj toga in lažja kot prej. Prinaša tudi boljše vozne lastnosti in omogoča vgradnjo večjega števila varnostnih pripomočkov. Novi sportage bo na ceste zapeljal na začetku prihodnjega leta po za zdaj še neznanih cenah.

Foto: Kia

Foto: Kia