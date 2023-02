To je najnovejša ponudba Audi 2023!

Oglasno sporočilo

Znamka Audi združuje športnost, eleganco, praktičnost in prostornost. Navdušeni boste tudi nad znamenitim in dinamičnim zunanjim videzom ter naravnost izjemnim užitkom v vožnji skupaj z najbolj napredno in dovršeno tehnologijo v notranjosti. Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov in naročite vaš novi Audi popolnoma po vaših željah! Izkoristite posebne ugodnosti!

Ugodna ponudba najbolj priljubljenih modelov Audi

Audi akcija 2023 − preverite posebno ponudbo izbranih modelov Audi pri Porsche Inter Auto (Porsche Verovškova, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper). Izbrane modele v akciji se naroči po želji stranke, možna je tudi izbira dodatne opreme (druga barva, dodatna oprema, platišča ...). V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in Audi BON financiranje/zavarovanje. Pohitite in ujemite odlične prihranke! (1)

O tem, zakaj je ta ponudba ta trenutek najboljša priložnost za nakup novega Audija, smo se pogovarjali z Denisom Rojsom, prodajnim svetovalcem za nova vozila Audi, ki nam je zaupal veliko podrobnosti.

1. Nam lahko, prosim, razkrijete, kateri modeli so vključeni v ponudbo?

Kupcem so v tej izjemni ponudbi na voljo eni izmed najbolj priljubljenih modelov znamke Audi: Q2, limuzinski A4 in karavanski A4 Avant, A5 Sportback, Audi Q5 in pa najnovejši električni športni terenec Audi Q8 e-tron. Vsi modeli v ponudbi so že serijsko zelo dobro opremljeni, kupci pa si jih lahko opremijo z dodatno opremo, izberejo barvo, platišča po svojih željah.

2. Kako si lahko stranke opremijo vozila po svojih željah?

Kljub temu da so že v osnovi modeli odlično opremljeni, lahko stranke izbirajo med bogatim seznamom dodatne opreme, različnimi barvami zunanjosti, vrsto oblazinjenja v notranjosti, platišči itd.

3. Koliko lahko v trenutni ponudbi stranke privarčujejo?

V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in Audi BON financiranje oz. zavarovanje. Ugodnost velja v primeru sklenitve finančnega leasinga in zavarovanja hkrati.

4. Katere ugodnosti lahko stranka dodatno izkoristi ob nakupu električnih vozil Audi?

Ob nakupu električnih vozil Audi lahko stranke izkoristijo subvencijo Eko sklada za nakup električnega vozila, v ponudbi pa imamo tudi električne polnilnice MOON, v tej akciji pa je vsem kupcem na voljo najnovejši električni športni terenec Audi Q8 e-tron 55 z izjemnim dosegom do 578 kilometrov (WLTP). V sklopu te akcije si lahko kupci izberejo še dodatno opremo v vrednosti 12.000 evrov*.

Vas zanima več informacij? Pokličite jih na 041 392 204. Z veseljem smo vam na voljo.

Audi, vse kar šteje, je pred vami! Premik naprej ne pomeni le smeri, temveč tudi vizijo prihodnosti. Ne ozirajte se nazaj. Vse, kar šteje, je pred vami. Se sliši vznemirljivo? Dovolite, da vas navdušimo. Izberite si novega urbanega športnega terenca Audi Q2, elegantnega A4 v limuzinski ali karavanski različici Avant, športnega Audi A5 Sportback, večjega športnega terenca Audi Q5 ali pa najnovejšega popolnoma električnega Audi Q8 e-tron za mobilnost prihodnosti. Pohitite, akcija velja do preklica oziroma do razprodaje zalog!

Novi Audi Q2 − že od 22.990 evrov*

Audi Q2 30 TFSI (110 KM): 16-palčna aluminijasta platišča, LED-žarometi, barvna letev na C-stebričku v barvi vozila, odbijač Basis, parkirni sistem plus, kamera za vzvratno vožnjo, speljevalna asistenca, udobni naslon za roke spredaj, sprednja sedeža nastavljiva po višini.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi Q2

Novi Audi A4 − že od 29.990 evrov*

Audi A4 limuzina 35 TFSI (150 KM) s paketoma opreme Business in Komfort vsebuje: asistenco za dolge žaromete, zvočni sistem Audi, navigacijo MMI plus z ekranom na dotik, Audi Connect, Audi phone box z brezžičnim polnjenjem, parkirne senzorje, LED-ambientalno osvetlitev, ogrevane sedeže.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi A4

Novi Audi A4 Avant − že od 38.990 evrov*

Audi A4 Avant 35 TDI (163 KM) s paketoma opreme Business in Komfort vsebuje: asistenco za dolge žaromete, zvočni sistem Audi, navigacijo MMI plus z ekranom na dotik, Audi Connect, Audi phone box z brezžičnim polnjenjem, parkirne senzorje, LED-ambientalno osvetlitev, ogrevane sedeže.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi A4 Avant

Novi Audi A5 Sportback − že od 42.990 evrov*

Audi A5 Sportback 35 TDI (163 KM) s paketoma opreme Business in Komfort vsebuje: asistenco za dolge žaromete, zvočni sistem Audi, navigacijo MMI plus z ekranom na dotik, Audi Connect, Audi phone box z brezžičnim polnjenjem, parkirne senzorje, LED-ambientalno osvetlitev, ogrevane sedeže.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi A5 Sportback

Novi Audi Q5 − že od 47.990 evrov*

Audi Q5 quattro 40 TDI (204 KM) s paketoma opreme Business in Komfort vsebuje: asistenco za dolge žaromete, zvočni sistem Audi, navigacijo MMI plus z ekranom na dotik, Audi Connect, Audi phone box z brezžičnim polnjenjem, parkirne senzorje, LED-ambientalno osvetlitev, ogrevane sedeže.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi Q5

Novi Audi Q8 e-tron − že od 79.990 evrov*

*Dodatna oprema po izbiri stranke v vrednosti 12.000 evrov*. Novi električni model različice 55 quattro Advanced z dosegom do 578 kilometrov. Že vključena tudi bogata serijska oprema.

PREVERITE PONUDBO: Novi Audi Q8 e-tron

Izberite si novo vozilo na naši strani, mi pa odkupimo vaše!

Ne želite izgubljati časa s številnimi potencialnimi kupci, pogajanji, prepričevanjem in administracijo?

Izberite si novo vozilo na naši strani, mi pa bomo odkupili vaše vozilo po najboljši možni ceni ter poskrbeli za hiter in preprost odkup vozila. Prednosti menjave pri Porsche Inter Auto:

odkup vseh vozil in vseh znamk,

menjava staro za novo,

gotovinski odkup rabljenih vozil,

poplačilo vašega leasinga,

nudimo dobro gotovinsko plačilo.

Pogoji akcije Audi Bon − Audi financiranje

*V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in 2.000 evrov, do katerega je stranka upravičena ob sklenitvi finančnega leasinga in zavarovanja** hkrati, z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., in zavarovanja vozila z družbo Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., pod pogoji akcije AUDI BON (1). Vsi modeli v akciji se naročijo v tovarno po želji stranke, možna izbira dodatne opreme.

*Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti 2.000 evrov z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Zavarovalnica Generali, d. d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2023.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Poraba za model Audi Q2 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,8 l/100 km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 132 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0345 g/km. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂.

