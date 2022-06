Testi v Avstriji: prihaja brutalni BMW in še zadnji svoje vrste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dirkališču pri Salzburgu v Avstriji je BMW nadaljeval testiranja nove generacije športnega M2, ki ga, serijskega, na cestah pričakujemo prihodnjo pomlad. Pogon bo izključno na zadnji kolesi, moč pa okrog 450 "konjev". To bo tudi zadnji neelektrificirani M2.

Prvi BMW M2 je bil med ljubitelji športnih avtomobilov zelo dobro sprejet, zato nestrpno pričakovanje nove generacije ne preseneča. Pri BMW-ju so za zdaj z razvojnih testiranj pri Salzburgu še dokaj skopi s podrobnostmi, a razkrite informacije vseeno že povedo marsikaj o novem M2. Uradno ga bodo razkrili jeseni, na ceste pa prihaja prihodnjo pomlad.

Veliko tehnologije iz M3 v manjši preobleki

Moč trilitrskega šestvaljnika bo znašala okrog 450 "konjev". Motor bo dejansko enak tistemu iz trenutnih M3 in M4, le da bo imel nekoliko manj moči. Po zmogljivostih bo novi M2 primerljiv z različico M2 CS prejšnje generacije. Moč se bo izključno na zadnji kolesi prenašala prek šeststopenjskega ročnega ali osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

Novi M2 bo imel karbonsko streho, doplačati bo mogoče tudi sedeže z ohišjem iz karbona, prav tako bo imel M2 tudi zavorni sistem iz M3 oziroma M4. V primerjavi z "navadnim" M240i bo različica M2 zagotovo še veliko bolj izrazita in dinamična. Poleg prilagodljivega podvozja bo M2 uporabljal tudi pnevmatike, ki jih poznamo z M4 – to bodo 19-palčne pnevmatike spredaj in 20-palčne pnevmatike zadaj.

