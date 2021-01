Tesla prvič z dobičkom tudi na letni ravni

Tesli je prvič uspelo povezati štiri četrtletja v celotnem letu brez izgub. V resnici je to že četrto pozitivno četrtletje zapored, a letošnje leto je bilo še posebej uspešno. V zadnjem četrtletju so na krilih prodajnih uspehov modela Y imeli 8,8 milijarde evrov prihodkov in 0,66 evra čistega dobička na delnico. Kljub spodbudnim rezultatom pa niso dosegli napovedi analitikov, zato je delnica na borzi izgubila tri odstotke.

Kot smo že poročali, je Tesli za 500 tisoč prodanih avtomobilov zmanjkalo le 450 prodanih avtov, a odlični prodajni rezultati v zadnjem četrtletju so spodbudni. Samo v zadnjih štirih mesecih so prodali kar 180 tisoč avtov. Posledično so povečali prihodke v zadnjem četrtletju na 10,74 milijarde dolarjev (8,8 milijarde evrov), kar je 46 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Največji zaslužki na račun emisijskih kuponov

Kljub občutnemu dvigu prihodkov so investitorji pričakovali več, zato je vrednost delnice padla za štiri odstotke. A pri Tesli z optimizmom zrejo v prihodnost. Prihodnje leto bi radi podvojili svojo prodajo in izdelali milijon avtov, obenem pa so imeli v zadnjem četrtletju na razpolago 1,9 milijarde denarja za različne vložke in razvoj. Kaj se bo zgodilo s čistim zaslužkom prihodnje leto, nihče ne želi špekulirati, saj bo vse manj proizvajalcev, ki bodo kupovali emisijske kupone od Tesle. V letošnjem letu so jih skupaj prodali za 2,24 milijarde dolarjev (1,85 milijarde evrov), kar je petina vseh prihodkov znamke.