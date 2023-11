Tesla letos v Slovenijo pripeljala že tisoč svojih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je letos v Sloveniji kot prva znamka že registrirala več kot tisoč električnih avtomobilov. Do konca oktobra so zbrali 1.094 registracij, od tega 822 za model Y.

Tesla je v Sloveniji s svojima ključnima modeloma 3 in Y letos že presegla mejo tisoč registracij, kar je kajpak zavidljiv dosežek za znamko izključno električnih avtomobilov. Velik del registracij je prispeval model Y, in sicer kar 822. Če bi bil zaključek leta zelo uspešen in bi uspeli v konec četrtletja spraviti tudi nekaj za januar načrtovanih dobav, bi se lahko celo ta avtomobil približal meji tisoč registracij.

Med električnimi avtomobili je Tesla skupaj zbrala 1.094 registracij, Volkswagen 539, Škoda pa 224. Deset posameznih električnih avtomobilov je doseglo vsaj sto registracij. Med temi se je oktobra prvič v Sloveniji pojavil tudi model atto3 prodorne kitajske znamke BYD, ki je globalno za zdaj pri električnih vozilih (predvsem s prodajo na Kitajskem) glavni Teslin tekmec.

Letošnjo prodajo v Sloveniji bodo vsaj potrojili

Za primerjavo - Tesla je lani v celem letu v Sloveniji registrirala 382 novih avtomobilov. Predlani je njihovo število vseh novih registriranih električnih avtomobilov znašalo 1.732, lani 2.293, letos pa je bilo takih registracij že do konca oktobra 3.571.

Med vsemi avtomobilski znamkami se Tesla v Sloveniji uvršča na 15. mesto, a skoraj vso prodajo ustvari le z dvema modeloma. Za primerjavo - od Audija na desetem mestu jih loči 450 registracij.

Tržni delež električnih avtomobilov je 8,4-odstoten, toda brez Tesle bi znašal kvečjemu 5,8 odstotka.

V Evropi na vrhu, v Sloveniji na sedmem mestu

Ta prodajni izkupiček Teslin model Y postavlja na skupno sedmo mesto na lestvici največkrat registriranih novih avtomobilov v Sloveniji. Avtomobil je v družbi škode kamiq in toyote yaris cross. Tesla model Y bo tako leto končal v prvi deseterici avtomobilov.

Na nekaterih evropskih trgih ameriškemu električnemu križancu kaže še mnogo bolje, navsezadnje se z dacio sandero bori tudi za naziv najbolje prodajanega avtomobila v celotni Evropski uniji.

Skupno se naslov najuspešnejšega zanesljivo nasmiha Volkswagnu

Če primerjamo z oktobrom lani, se je meseca oktobra število registracij novih avtomobilov povečalo za 13 odstotkov. Na letni ravni so trgovci v prvih desetih mesecih registrirali 5,1 odstotka več novih osebnih avtomobilov kot v enakem obdobju lani. Letos je registracij 42.258, lani jih je bilo 40.191.

Vsaj na bruto avtomobilskem trgu bo letos najuspešnejši Volkswagen, ki je iz tovarne dobil tudi še mnoga vozila, za katere so prodajne pogodbe sklenili že lani. Volkswagen je letos v Sloveniji registriral 6.201 nov avtomobil, Škoda 4.655, Renault 4.075, Toyota 2.793 in Kia 2.235 novih avtomobilov.

V prvi deseterici znamk so najbolj napredovali Audi (+ 28 odstotkov), Škoda (+ 16,3 odstotka) in Renault (+ 16,7 odstotka), največji padec pa sta doživela Hyundai (-28,5 odstotka) in Kia (-9,5 odstotka).

Več kot desetodstotni tržni delež imata le Volkswagen in Škoda, več kot petodstotnega pa poleg Renaulta, Toyote in Kie še Peugeot.