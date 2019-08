Tej policistki so zaupali pravi športni avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva ženska v elitni francoski policijski enoti

Charline Delaite je prva ženska, ki je uspešno opravila kvalifikacije ter se kot voznica pridružila enoti za hitro prvo intervencijo. Za svoj službeni avtomobil si je izbrala Renaultovega športnika megane RS.

Z devetindvajsetimi leti je z lahkoto opravila vse teste v juniju, ki so jih izvedli na dirkališču Mortefontaine. Članica policijske postaje v ardenski regiji je s tem uresničila otroške sanje in postala del najbolj elitne skupine policistov v Franciji. S športnim meganom RS je že začela opravljati svoje naloge ter že naredila nekaj intervencij, kjer je bilo treba uporabiti vse pridobljeno znanje hitre vožnje.

V soboto so v Franciji zabeležili za 762 kilometrov zastojev po celotni državi, zato je morala biti Charline s kolegi nenehno v pripravljenosti. Njen megane RS se je tako pridružil policijskemu helikopterju, motorjem in tudi kolesom, ki jih uporabljajo za različne potrebe in intervencije.