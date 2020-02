Takšno zbirko avtomobilov so zasegli spornemu učitelju joge

Bikram Choudhury je bil nekoč eden najbolj slavnih inštruktorjev joge na svetu, ki je s svojim neobičajnim pristopom hitro našel na stotine milijonov navdušencev. Zaradi tega je kakopak obogatel in zbirko avtomobilov redno nadgrajeval s starimi ter novimi pregrešno dragimi avti. Toda kmalu po uspehu je Bikram klavrno propadel, v ZDA pa mu sodijo zaradi obtožb posilstva, spolnih napadov in spolnega nadlegovanja - zaradi velikih dolgov gre zdaj njegova zbirka 22 avtov na dražbo.

Propad slavnega inštruktorja joge se je začel leta 2016, ko je porota razsodila, da mora plačati 7,3 milijona dolarjev (6,7 milijona evrov) odškodnine svoji nekdanji vodji pravnih in mednarodnih zadev. Minakshi Jafa-Bodden je namreč začela na svojo roko raziskovati njegovo ravnanje z ženskami, Bikram pa jo je zaradi tega nenadoma in na nezakonit način odstranil iz podjetja. Štiri mesece po koncu sodbe je pobegnil v Indijo, tam odprl nekaj studiev in se ni želel braniti v ZDA za vse preostale obtožbe. Nekaj mesecev kasneje je sodišče za njim izdalo nalog za aretacijo.

V zbirki športni ford in stari rolls-roycei

Newyorška policija je decembra lani iz skladišča v njegovi lasti zasegla 22 avtov. Tja jih je skril leta 2016, tik preden je zapustil državo, saj bi moral plačati 6,4 milijona dolarjev (5,85 milijona evrov) odškodnine še drugi žrtvi.

V njegovi skriti zbirki je ducat rolls-royceov, med njimi tudi izredno redki phantom III iz leta 1937, pet bentleyev, pontiac lemans, ford O Bikramu je film posnel tudi Netflix in v njem pokazal njegov vzpon ter še hitrejši padec. Foto: zajem zaslona/YouTube mustang mach 1 in eden najbolj dragocenih avtov, ford GT-40. Tožilstvo in policija še vedno nista našla nekaj drugih pregrešno dragih avtov. Bikram pred njimi trenutno uspešno skriva še vsaj tri ferrarije in šest mercedes-benzov. Ker je Jafa-Bodden vložila tožbo tudi proti njegovi ženi in otrokom, tožilstvo sedaj predvideva, da se preostali avtomobili skrivajo nekje na področju zvezne države Nevada ali Floride.

Žrtve verjetno ne bodo nikoli dobile odškodnine

Dvaindvajset avtov bodo prodali na dražbi 20. in 21. marca v Palm Beachu, toda denar najverjetneje ne bo nikoli prišel do njegovih žrtev. Trenutno dolguje državi več kot 14,5 milijona evrov sodnih stroškov, že novembra 2017 pa je že vložil postopek za zaščito pred stečajem.

Vrednost avtov je ocenjena med 733 tisoč evri in 1,3 milijona evrov, zato bo to dovolj za poplačilo res majhnega deleža dolga. Hkrati je dolžan še 550 tisoč evrov lastniku skladišča, saj odkar je pobegnil iz države, ni plačeval računov. A njegov dolg se bo še povečeval, saj ga je od leta 2013 obtožilo posilstva, spolnega nadlegovanja ali spolnega napada devetih žensk, sojenje v večini primerov pa še poteka.