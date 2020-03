Tako je avtomobil posnel močan potres #video

Pred dnevi je okolico Salt Lake Cityja v ameriški zvezni državi Utah stresel potres stopnje 5,7. Potres je povzročil precej materialne škode, prekinil je dobavo elektrike in tudi povzročil motnje v okoliškem letalskem prometu. Na srečo v potresu ni bil nihče poškodovan. Sunki pa so bili tako siloviti, da so v eni izmed parkiranih vozil tesla model 3 vključili snemanje prek varnostnega sistema Sentry mode.

Tesla je lani februarja prvič napovedala varnostni sistem Sentry, ki je bil njihov odgovor na visoko število kraj osebnih avtomobilov v ZDA. Leta 2017 so namreč tam v povprečju avtomobil ukradli vsake 40,8 sekunde.

Ko je sistem aktiviran, avtomobil zaklenjen in lastnika ni blizu, podobno kot domači alarm bedi nad dogajanjem okrog vozila. Ko se pojavi majhna grožnja – recimo, da se nekdo nasloni na avtomobil – se sistem iz stanja »standby« preklopi v stanje »alert«. Takrat na zaslonu na sredinski konzoli poveča svetlost in izpiše opozorilo. Če se do avtomobila pojavi še večja grožnja, sistem preklopi v način »alarm«. Takrat se vklopi alarm avtomobila, ki med drugim tudi predvaja glasbo iz vozila na največji stopnji glasnosti.

V primeru vklopa načina »alarm« dobi lastnik opozorilo na mobilni telefon. Naložijo si lahko video posnetek dogajanja, ki se začne 10 minut pred dejanskim dogodkom. V vozilu morajo imeti v tem primeru pripravljen ključ USB.

My @Tesla Sentry cameras caught the 4.6 magnitude aftershock of this morning’s 5.7 magnitude earthquake. Pretty crazy!



Work is cancelled today. We are going home. Smallish ones keep happening every 30 minutes or so. pic.twitter.com/PIWhacYC82