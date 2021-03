Tak kombi pripravljajo Korejci #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je začel razkrivati svoj novi kombi z imenom staria, ki bo imel do devet sedežev. Korejci ga bodo povsem razkrili še do poletja.

Pri Hyundaiju so novi kombi po njihovih besedah oblikovali od znotraj navzven. Pri zunanjosti izstopajo vodoravne luči LED prek celotne širine sprednjega dela, velika stranska okna (zaradi nizke bočne linije) in navpične zadnje luči. Pred voznikom so digitalnij merilniki, na vrhu sredinske konzole pa 10,25-palčni zaslon na dotik. Pri različici s sedmimi sedeži bo mogoče drugo vrsto položiti s pritiskom na en gumb. Pri različici z devetimi sedeži bo mogoče drugi vrsto sedežev obrniti za 180 stopinj.

Hyundai bo stario v celoti razkril v prvi polovici letošnjega leta.

Foto: Hyundai

