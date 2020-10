Svet motociklov čaka prava revolucija, to je nov dodatek

Ducati je v tovarni Borgo Panigale začel proizvajati četrto generacijo svojega motocikla multistrada V4, ki ga bodo uradno razkrili 4. novembra in ima kot prvi motor na svetu nameščeno radarsko tehnologijo spredaj in zadaj.

Kot pravijo Italijani, ima nova generacija multistrade nameščen še nov kompaktni agregat, a tudi glede tega so z informacijami zelo skopi. Obljubili so, da bodo več informacij o novem pogonskem agregatu razkrili prihodnji teden, za ogled celotnega motorja pa bomo morali počakati do začetka novembra.

Revolucija v svetu motociklizma

Pri Ducatiju so tokrat veliko pozornosti dobili predvsem zaradi nove radarske tehnologije, ki bi morala revolucionirati svet motociklov, 70 x 60 x 28 milimetrov - to so mere radarjev, ki imajo le 190 gramov. Foto: ducati znatno izboljšati varnost na daljših poteh in poskrbeti za več udobja med samo vožnjo. Italijani se radarski tehnologiji, vgrajeni v motocikle, posvečajo že od leta 2016, pri razvoju tega asistenčnega voznega sistema z dvema radarjema pa so tesno sodelovali z nemškim podjetjem Bosch.

Sprednji in zadnji radar imata enake mere ter sta sedem centimetrov široka, šest centimetrov visoka in debela skoraj tri centimetre. Zaradi teh mer so ju lahko integrirali v sam motocikel, vizualno ne zmotita in z maso le 190 gramov ne uničita masnega razmerja na motorju.

Zadnji radar zazna vozila v mrtvem kotu

Sprednji radar pregleduje okolico pred motociklom in podpira delovanje aktivnega tempomata. Ta vzdržuje stalno razdaljo pred vozilom spredaj med 30 in 160 kilometri na uro. Zadnji radar skrbi za nadzor prometa zadaj in deluje tudi kot sistem za vozila v mrtvem kotu. Hkrati voznika opozori, ko se od zadaj bliža vozilo z veliko hitrostjo.

Foto: ducati