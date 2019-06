Superšportniki danes proti Portorožu, to je trasa #foto

Pisali smo že o novem zboru in vožnji lastnikov prestižnih superšportnih avtomobilov, ki bo prečkal Slovenijo. To je tako imenovani One Life Rally, ki letos karavano pelje od poljskega Wroclava do Aten v Grčiji. Včeraj popoldne so udeleženci prispeli v Bratislavo in danes okrog 11. ure se bodo odpravili prek Avstrije proti Sloveniji.

Jutri iz Portoroža naprej proti Hrvaški

V Portorož bodo avtomobili začeli prihajati okrog 17. ure popoldan. Tam bodo pred hotelom Kempinski tudi na ogled, jutri pa se bodo naprej proti hrvaški dirkaški stezi Grobnik odpravili okrog 9.30.

Med udeleženimi avtomobili so ferrari la ferrari, bentley bentayga, pa različni modeli znamk Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Audi …

Foto: OneLife Rally

Foto: OneLife Rally