Obeta se spektakel: v Ljubljano bo pripeljalo sto superšportnikov

Foto: OneLife Rally Karavana OneLife Rally bo na pot jutri krenila iz latvijske Rige, nato jih bo pot peljala prek Poljske in Slovaške. V torek se bodo peljali prek Slovenije in se ustavili tudi v Ljubljani. Z vožnjo bodo nadaljevali proti Trstu, Hrvaški in Črni Gori.

V Ljubljani bodo od 16. ure naprej parkirani na Slovenski cesti od hotela Slon do Šubičeve ceste. Organizatorji pričakujejo okrog sto superšportnikov znamk kot so Lamborghini, Ferrari, Mclaren, Maserati, Bentley in podobno. V karavani bo predvidoma tudi bugatti chiron pur sport, ki spada med najbolj ekskluzivne avtomobile. Izdelali so le 60 primerkov, njegova vrednost je okrog 5,5 milijona evrov.

Dogodek ima tudi humanitarno ozadje

Že od začetka v letu 2017 ima OneLife Rally humanitarno noto. Podpirajo organizacije, ki pomagajo otrokom, saj so oni tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo. Letos bodo finančno podprli organizaciji Mladinski dom Malči Beličeve iz Slovenije in Dječji dom Maestral Split. Doslej so v dobrodelne namene zbrali več kot 50.000 evrov – letos pa delajo še korak naprej. Ustanavljajo Fundacijo OneLife Rally, ki bo namenjena pomoči otrokom v stiski.

Superšportniki bodo v središče Ljubljane pripeljali v torek okrog 16. ure. Foto: OneLife Rally

Bugatti chiron pur sport. Fotografija je simbolična. Foto: Wikimedia Commons

OneLife Rally v Portorožu leta 2019:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič