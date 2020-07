Štiri mesece premora: Srbi končno spet zagnali tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj štirih mesecih mirovanja so obudili proizvodnjo v srbski avtomobilski tovarni v Kragujevcu, kjer izdelujejo fiata 500 L.

Avtomobilski koncern Fiat Chrysler (FCA) je proizvodnjo v Kragujevcu ustavil 16. marca, kar je bil odgovor na takratni izbruh epidemije s koronavirusom covid-19. Na isti dan so ustavili tudi proizvodnjo v svojih tovarnah v Italiji in na Poljskem.

Srbi so z delom v Kragujevcu spet začeli šele včeraj. Dva tisoč zaposlenih je v tovarno sicer prišlo že dan prej in pripravilo vse za vnovičen začetek proizvodnje.

Prekinitve dela so v srbski tovarni že stalnica

Prekinitve delovnih procesov so v Kragujevcu sicer že stalnica, saj so proizvodnjo v preteklosti - največkrat zaradi slabše prodaje vozila - že večkrat začasno ustavili. To se je zgodilo tudi februarja letos, ko zaradi epidemije na Kitajskem od tam niso dobili vseh potrebnih sestavnih delov.