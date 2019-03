Štiri leta razvoja za nov edinstveni ferrari #foto

Štiri leta razvoja: To je no

Ferrari P80/C je nov edinstven avtomobil, ki so ga ustvarili za posebnega kupca, velikega ljubitelja Ferrarijevih legendarnih dirkalnikov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Razvijali so ga vse od leta 2015, rezultat pa je osupljiv: Ferrari spet piše avtomobilsko zgodovino.

Narejen za dirkališče, še posebej, če ima nameščena 18-palčna platišča in večji zadnji usmerjevalnik zraka Foto: Ferrari

Tako posebnega Ferrari še ni izdelal

Tokrat ne gre še za enega izmed edinstvenih, pregrešno dragih ferrarijev, saj so ga Italijani razvijali kar štiri leta. Še nikoli niso toliko časa razvijali le en avtomobil, od leta 2015 pa so se posvečali podrobni raziskavi videza, inženirskemu razvoju in dolgotrajnim aeordinamičnim testom. Kupec z izredno globokimi žepi je želel moderni športni avtomobil, ki bo navdih črpal pri dveh Ferrarijevih ikonah - 330 P3/4 in dino 206 S.

Sanje vsakega zbiratelja

Foto: Ferrari Pred Ferrarijevimi inženirji in oblikovalci ni bila lahka naloga. Izdelati so morali povsem samosvoj avtomobil, ki doslej še ni obstajal. Še več, oblikovati so morali skoraj brezhiben in edinstven športni avto. Hkrati pa se mora odlično odrezati tudi na dirkališču.

Ferrari in skrivnostni kupec so se odločili, da bodo za osnovo vzeli 488 GT3 predvsem zaradi povečane zmogljivosti in daljšega medosja v primerjavi z 488 GTB. S tem so oblikovalci pridobili več svobode pri oblikovanju. Potniško kabino so potisnili nekoliko bolj naprej in ustvarili dolg zadek, ki še poudari agresivno držo avtomobila.

Med oblikovne posebnosti spadajo še nabit nos avtomobila, velik zadnji usmerjevalnik zraka in difuzor. Z ogromnimi zračniki, zaobljenim vetrobranskim steklom in širokimi boki se oblikovno močno opira na modele 330 P3/4, dino 206 S in 250 LM.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Dirkalnik ali razstavni model?

Kupec je želel imeti na voljo dve različni konfiguraciji. P80/C je tako lahko povsem čistokrvni dirkalnik z nameščenim usmerjevalnikom Foto: Ferrari zraka iz ogljikovih vlaken in 18-plačnimi platišči s sredinskim zaklepom. V primeru, da bi ga lastnik rad le razkazoval, lahko zamenja platišča z večjimi 21-palčnimi in odstrani aerodinamični paket.

Kljub temu, da bo najverjetneje P80/C večino svojega časa zaprt v skrivni garaži daleč od oči javnosti, je še vedno izdelan po strogih merilih znamke. V celoti je izdelan iz ogljikovih vlaken, vendar so vlakna vidna le na tistih delih karoserije, ki imajo aktivno funkcijo. Večino zunanjosti pokriva prepoznavna rdeča barva rosso vero.

Kar zadeva notranjost, je zelo podobna tisti iz modela 488 GT3. Vgrajena je varnostna kletka, vendar so pri Ferrariju nekatere dele armaturne plošče nekoliko spremenili, preoblekli školjkasta sedeža in po željah kupca vratne panele izdelali iz ogljikovih vlaken.

Tako kot ponavadi nakupna cena ostaja skrivnost

Ker P80/C ni mogoče registrirati, so si inženirji dali duška. Z znanjem, pridobljenem pri razvoju modela 488 GT3, so še izboljšali aerodinamičnost avtomobila. Ta je za pet odstotkov boljša kot pri bratskem modelu. Namesto žarometov so lahko namestili le preproste reže.

Kot ponavadi Ferrari ni razkril nakupne cene ali tehničnih podatkov. Najverjetneje ima motor nekoliko več moči, kot je ima serijski 3,9-litrski twin turbo osemvaljni motor, a bo moral ta dva podatka razkriti kar lastnik sam.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari