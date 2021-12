"Štiri evre za sto kilometrov – a je računica ali ne?"

Oglasno sporočilo

"Kava se pije, avto se polni, jaz pa imam počitek. In to je za taksista pomembno," je zadovoljen Mirsad, glavna faca med ljubljanskimi taksisti.

Mirsad Čustić je pravzaprav dokaj svež obraz med taksisti. V začetku epidemije koronavirusa se je v strahu, da bi obtičal nekje daleč stran od svoje družine, odločil zamenjati volan špediterskega tovornjaka za volan v taksiju. Pri tej odločitvi mu je pomagal tudi brat, ki je taksist že lep čas. Mirsad je tako prodal vse svoje tovornjake in imetje vložil v manjši vozni park, s katerim on in njegovi zaposleni opravljajo poklic taksista.

Znamki ŠKODA sta oba z bratom predana že od nekdaj, a je Mirsad tisti, ki rad spremlja, kaj se novega dogaja v svetu avtomobilizma in hkrati vso napredno tehnologijo sprejema z odprtimi rokami. Zato ni čudno, da so se mu ob novici, da so pri znamki ŠKODA predstavili svoj prvi električni avtomobil na MEB platformi koncerna Volkswagen, zasvetile oči. Hipoma je odšel do salona, kjer je v preteklosti že kupil nekaj avtomobilov, ter naročil čisto novi ENYAQ iV. Kot pravi, sprva niti ni razmišljal o ekonomskih prednostih opravljanja taksi prevozov z električnim avtom, temveč je bila izjemno mamljiva misel na to, da bo služboval v prostornem, udobnem in izjemno tihem avtu.

"To je to," je bil navdušen, ko je z avtom naredil prve kilometre. "Ko sem se usedel vanj, sem si rekel: 'Uau, kaj je to, space shuttle?!'" V treh mesecih, odkar je ENYAQ iV njegov, je z njim prevozil že 18 tisoč kilometrov. "Jaz delam veliko kilometrov in v petih letih se mi investicija povrne. Kalkulacija je jasna," pove. "Ko grem jaz 'tankat', natankam za štiri evre in se peljem 300 kilometrov, ti moraš pa plačati 40 evrov. A je računica ali ne?" In seveda ne pozabi na obvezne kavice: "V 15 minutah na kavi napolnim za vožnjo z rekuperatorjem baterijo za 50 kilometrov po Ljubljani!"

Seveda pa ENYAQ iV ne navdušuje le voznika, ampak tudi njegove potnike. "Prva stranka, ki sem jo dobil, je prišla v avto in rekla, kako je lep, kako je lepa barva! Ogromno prostora je, to vsi opazijo, pa da so dobri, udobni sedeži. Smisel pri taksiju je dovolj prostora zaradi kovčkov in to, da ljudje lepo sedijo. Kateri avto je to, sprašujejo. Ja nova ŠKODA, električna, pravim."

"Nobenega hrupa, tresenja, vibracij ... nič. Kot bi doma sedel na kavču in gledal televizijo!" je zadovoljen Mirsad, ki zdaj končno vozi avto, v katerem ga po osmih urah za volanom ne boli ne glava ne hrbet - pa ne le zaradi udobnih sedežev, ampak tudi zato, ker mu avto pomaga pri delu. "Prepoznava prometne znake, zaznava pešce, pa tudi zavira sam." Poleg tega stranke na cilj Mirsad pripelje prej kot drugi. "Pa ne zato, ker bi divjal. Jaz vozim po predpisih. Ampak jaz odpeljem, ko drugi še stojijo na semaforju," pove in tako plastično ponazori prednosti navora, ki je v električnem avtomobilu na voljo takoj.

Niti malo ne preseneča, da ima Mirsad s svojo srčnostjo, zabavnim načinom komunikacije in polnim spominskim predalom zanimivih anekdot z ljubljanskih ulic ogromno rednih strank. A kot pravi sam, je pomemben celoten paket. In ENYAQ iV je tisti, s katerim prihaja - oziroma se pripelje - v paketu taksist Mirsad.

Če vas Mirsad s svojim električnim taksijem vozi, ko se sami ne morete, vas Andraž iz Avtošole Šmarca uči voziti, da boste nekoč znali tudi sami.

