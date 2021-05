Ste ga že videli? 93-letnik je postal prava senzacija. #video

V šestdesetih letih je v Tokiu delal kot taksist, nato je dvajset let vozil tovornjak za pobiranje smeti. Pred sedmimi leti, ko je bil star 85 let, je zaradi starosti predal svoje vozniško dovoljenje in se aktivno umaknil s cest. Ko je nedavno videl svojega vnuka, kako se kratkočasi z računalniško igrico Forza 7 in v njej vozi celo nekatere njegove nekdanje avtomobile - na primer mazdo RX-7 prve generacije - je želel poizkusiti tudi sam.

Zelo mu je bilo všeč in ko je vnuk njegove vožnje posnel, je postal prava YouTube senzacija. Zdaj ima 8.500 naročnikov, videi pa več milijonov ogledov. Japonec vztraja pri načinu ročnega menjalnika, uporablja tudi sklopko in podobno.