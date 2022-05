Sredi Ajdovščine razkrili še enega hitrega levčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so včeraj razkrili še en dirkalnik za reli in sicer peugeota 208 rally4.

Peugeot 208 rally4 je dirkalnik z reli s pogonom na sprednji par koles, kakršne sicer že dobro poznamo tudi iz slovenskih relijev. Na naših dirkah se s podobnimi avtomobili, kot so na primer sestrska opel corsa rally4 in ford fiesta rally4, predstavljajo tudi že druga moštva. Novega levčka so razkrili pri primorski ekipi GM Racing. Dirkalnik za zdaj ni namenjen določenemu vozniku, za volanom se bodo predvidoma menjali tako domači kot tuji vozniki. GM Racing bo dirkalnik prek sodelovanja z italijanskim moštvom RB Motorsport namreč tudi oddajal drugim dirkačem, podobno sodelovanje velja tudi za njihovo škodo fabio R5. S tem dirkalnikom je na reliju Vipavska dolina kot predvozilo nastopila posadka Čučilovič-Žgavec.

Foto: GM Racing