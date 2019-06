Spremenili omejitev hitrosti, utišali vandale in razburili Evropo

Francozi so se lani odločili za spremembo hitrosti na cestah, ki na sredini nimajo ločilnih ograj. To so podeželske ceste, kjer so tako omejitev z 90 znižali na 80 kilometrov na uro. Odločitev je bila posledica tega, da je pred tem tri leta število smrtnih žrtev na teh cestah naraščalo.

Nižja omejitev hitrosti je prinesla rezultate

V drugi polovici lanskega leta so zabeležili 127 žrtev manj, kot je znašalo povprečje žrtev na podeželskih cestah med letoma 2013 in 2017. Glede na francoske raziskave se je zaradi manjše hitrosti v povprečju čas potovanja zmanjšal le za sekundo na kilometer.

Toda zaradi pritiska protestnikov in napadov vandalov na obcestne radarje bo francoski premier Edouard Philippe zdaj spremenil odločitev. Bil je sicer zagovornik nižje omejitve hitrosti, a zdaj podlegel pritisku francoske javnosti.

Kritike na račun francoskega prometnega preobrata

Evropski svet za varnost v prometu (ETSC) se je na preobrat pričakovano odzval kritično. Evropske države z najboljšo prometno varnostjo imajo na podeželskih cestah hitrost postavljeno na 70 ali 80 kilometrov na uro.

"Z več kot tri tisoč žrtvami letno so imeli Francozi pravico do pogumne odločitve o znižanju hitrosti. Ta odločitev zdaj povzroča preobrat na področju javnega zdravja in varnosti. Sprejeli je niso na podlagi podatkov in raziskav, temveč le na podlagi čustvenega odziva in kratkoročnega političnega pritiska," je odločitev komentiral Antonio Avenoso, predsednik ETSC.